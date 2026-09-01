1984 सिख विरोधी दंगा: अमीर सिंह-नरेंद्र सिंह की मौत मामले में FIR का आदेश रद, कोर्ट ने कहा- नया सबूत नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दो लोगों की मौत की वजह पता लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के वर्ष 2017 के आदेश को विशेष सत्र अदालत ने निरस्त कर दिया है।

पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश भूपिंदर सिंह ने कहा कि मौत का दुख और पीड़ा वास्तविक हो सकती है, लेकिन केवल सहानुभूति किसी आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने के लिए जरूरी कानूनी आधार का स्थान नहीं ले सकती। जांच के लिए ठोस आधार जरूरी न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस की पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश दिया। मजिस्ट्रेट अदालत ने जनवरी 2017 में पहाड़गंज थाना प्रभारी को अमीर सिंह और नरेंद्र सिंह की वर्ष 1984 के दंगों के दौरान हुई मौत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

शिकायत में तत्कालीन मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त अमोद कंठ और पहाड़गंज के तत्कालीन थाना प्रभारी एसएस मनन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश किसी विशेष पुलिस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का स्पष्ट निर्देश नहीं देता था, बल्कि केवल मौत की वजह पता लगाने के सीमित उद्देश्य से जांच का निर्देश दिया गया था। हालांकि, शिकायत में नामजद दोनों सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को कई दशक पुराने मामले में आपराधिक जांच के संभावित परिणामों का सामना करना पड़ रहा था। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि मामले की पहले ही कई स्तरों पर जांच हो चुकी है। चिकित्सा जांच में मौत का कारण स्थापित किया जा चुका है और तत्कालीन सामग्री में मौत को गोलीबारी के दौरान लगी चोटों से जोड़ा गया था। साथ ही, आवेदन में कोई नया चिकित्सकीय, फोरेंसिक, दस्तावेजी या भौतिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया।