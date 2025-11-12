निर्माण कार्य के चलते रेलवे ने इस रूट की 10 ट्रेनें कीं रद्द, देखें कौन-कौन सी होंगी प्रभावित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली शकूरबस्ती-बठिंडा रेलखंड पर बहादुरगढ़ और आसौदा के बीच पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण अगले सप्ताह इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रहेगी। रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें निरस्त करने के साथ ही कई के मार्ग में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें