    निर्माण कार्य के चलते रेलवे ने इस रूट की 10 ट्रेनें कीं रद्द, देखें कौन-कौन सी होंगी प्रभावित

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 03:17 PM (IST)

    रेलवे ने निर्माण कार्य के चलते इस रूट की 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने जल्द ही परिचालन सामान्य होने की उम्मीद जताई है और यात्रियों से सहयोग की अपील की है। प्रभावित ट्रेनों की सूची जारी की गई है।

    निर्माण कार्यों के चलते निरस्त की गईं ट्रेंने।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली शकूरबस्ती-बठिंडा रेलखंड पर बहादुरगढ़ और आसौदा के बीच पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण अगले सप्ताह इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रहेगी। रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें निरस्त करने के साथ ही कई के मार्ग में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है।

    18 नवंबर को जींद-पुरानी दिल्ली पैसेंजर (54034) व पुरानी दिल्ली-शामली पैसेंजर (54057) निरस्त रहेगी। 19 नवंबर को नई दिल्ली-रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस (14323/14324), जींद-नई दिल्ली एमईएमयू ( 64912), नई दिल्ली-जींद एमईएमयू (64915), शामली- पुरानी दिल्ली पैसेंजर (54058), पुरानी दिल्ली-जींद पैसेंजर (54031/54032), जींद-पुरानी दिल्ली एमईएमयू (64932/64931), पुरानी दिल्ली-जाखल पैसेंजर (54035) निरस्त कर दी गई है।

    तो वहीं 19 नवंबर को पुरानी दिल्ली-बठिंडा किसान एक्सप्रेस (14731/14732) और पुरानी दिल्ली-श्री गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस (12481/12482) रोहतक तक चलेगी। रोहतक से पुरानी दिल्ली के बीच दोनों ट्रेनें निरस्त रहेंगी।