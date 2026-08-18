हर 10वां भारतीय मानसिक बीमारी का शिकार, इलाज से ज्यादा शुरुआती पहचान है जरूरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश में हर 10 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक विकार से प्रभावित है, जबकि इससे कहीं बड़ी आबादी तनाव और मानसिक परेशानी का सामना कर रही है।

ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर स्थिति बनने के बाद उपचार तक सीमित रखने के बजाय समय रहते पहचान, जांच, परामर्श और जरूरत पड़ने पर उपचार को स्वास्थ्य व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाने की जरूरत है।

यह बात पूर्व इहबास प्रमुख और पैसिफिक वनहेल्थ में मनोचिकित्सा एवं मानसिक स्वास्थ्य के निदेशक प्रो. डॉ. निमेष जी. देसाई ने मंगलवार को 'फ्रीडम फ्रॉम साइलेंट सफरिंग मेंटल हेल्थ इन अर्बन इंडिया' विषय पर आयोजित चर्चा में कही।

डॉ. निमेष जी. देसाई ने कहा कि देश की करीब 10 से 12 प्रतिशत आबादी मानसिक विकारों से प्रभावित है। हालांकि, मानसिक परेशानी का अनुभव करने वालों की संख्या इससे काफी अधिक है।

मानसिक स्वास्थ्य एक व्यापक स्पेक्ट्रम

उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य एक व्यापक स्पेक्ट्रम है, जिसमें रोजमर्रा का तनाव और मानसिक परेशानी से लेकर निदान योग्य मानसिक विकार तक शामिल हैं। इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था को केवल गंभीर मरीजों तक सीमित रखने के बजाय आरंभिक स्तर पर ही इसकी पहचान करनी होगी।