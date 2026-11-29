स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sri Lanka A vs Pakistan A Final Live Updates: पाकिस्तान-ए और श्रीलंका-ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का फाइनल मुकाबला दोहा में खेला जाना है। श्रीलंका ने टीम इंडिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर अजेय रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया।

एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब पाकिस्तान ने अब तक तीन बार अपने नाम किया है। पाकिस्तानी टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है। अगर श्रीलंका की बात करें, तो उन्होंने 2017 और 2018 में यानी दो बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है।