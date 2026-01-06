SA20: बेयरस्टो ने 1 ओवर में कूटे 34 रन, डिकॉक के साथ मिलकर रचा इतिहास; 10 विकेट से हारी गांगुली की टीम

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। SA20 में 5 जनवरी 2026 को एक रोमांचक मैच डिफेंडिंग चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप (SEC) और प्रिटोरिया कैपिटल्स (Pretoria Capitals) के बीच खेला गया। इस मैच में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने 10 विकेट से जीत हासिस कर इतिहास रच दिया।

क्विंटन डिकॉक और जॉनी बेयरस्टो(Quinton De Kock and Jonny Bairstow) की ओपनिंग जोड़ी ने प्रिटोरिया कैपिटल्स के गेंदबाजों की खूब धुनाई की। साथ ही सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम ने टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा रन-चेज 10 विकेट रहते ही हासिल कर लिया।

डिकॉक-बेयरस्टो की आंधी में उड़ी प्रिटोरिया कैपिटल्स दरअसल, प्रिटोरिया कैपिटल्स (SA20 Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176/7 का स्कोर बनाया था, लेकिन सनराइजर्स के ओपनर्स ने शानदार खेल दिखाते हुए 177 रन की पार्टनरशिप बनाई। ओपनर क्विंटन डिकॉक ने 41 गेंदों में 79* रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके, 6 छक्के शामिल रहे। डिकॉक ने पावरप्ले से ही लुंगी एनगिडी और लिजाद विलियम्स के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाया था। उनके अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 45 गेंदों में 85* रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके, 6 छक्के शामिल रहे।

SA20 इतिहास का सबसे महंगा ओवर इस मैच का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग ओवर 12वां रहा। अनुभवी स्पिनर केशव महाराज के एक ही ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने 5 छक्के और 1 चौका जड़कर कुल 34 रन बटोरे। यह अब SA20 इतिहास का सबसे महंगा ओवर बन गया है।

एनरिक और मिल्ने ने की शानदार गेंदबाजी बैटिंग से पहले सनराइजर्स ईस्टर्न केप की टीम ने शानदार गेंदबाजी की। एनरिक नॉर्टजे ने 32 रन देकर 3 विकेट झटके। उनके अलावा एडम मिल्ने ने आखिरी ओवरों में आंद्रे रसेल का बड़ा विकेट लेकर कैपिटल्स की कमर तोड़ी। लुईस ग्रेगोरी ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 1 विकेट लिया।