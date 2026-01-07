Language
    SA20: निकोलस पूरन का धमाका, सुपर किंग्स पस्त... MI केपटाउन ने दर्ज की सीजन की पहली जीत

    By Digital Desk Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 03:25 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेमौसम बारिश भी एमआई केप टाउन को न्यूलैंड्स में मंगलवार शाम जॉबर्ग सुपर किंग्स पर डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम से चार विकेट की रोमांचक जीत दर्ज करने से नहीं रोक सकी।

    एमआई केप टाउन ने संशोधित 128 रन के लक्ष्य को चार गेंद शेष रहते हासिल कर प्रतियोगिता में अपनी बहुप्रतीक्षित पहली जीत दर्ज की।

    न्यूलैंड्स के दर्शक लंबे समय से निकोलस पूरन के विस्फोटक प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे और वेस्टइंडीज़ के इस धाकड़ बल्लेबाज ने उच्च कोटि की पावर-हिटिंग से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लगातार पड़ती फुहारों के बावजूद डटे दर्शकों को पूरन ने 33 रन की तूफानी पारी में पाँच छक्के जड़कर पूरा इनाम दिया।

    हर छक्का पिछले से भी बड़ा था, लेकिन रिचर्ड ग्लीसन की गेंद पर मेंबर्स स्टैंड की ऊपरी कतार में लगाया गया पूरन का विशाल छक्का लंबे समय तक दर्शकों की यादों में रहेगा।

    हालांकि पूरन डीप कवर बाउंड्री पर कैच होकर आउट हो गए, जिसके बाद रासी वान डर डुसेन (24 गेंदों पर 35 रन, 3 छक्के) ने पारी को संभाला। इसके बाद जेसन स्मिथ ने महज़ छह गेंदों में 22 रन की बाउंड्री-भरी पारी खेलकर एमआई केप टाउन को जीत की दहलीज़ तक पहुंचाया, इससे पहले करीम जनत ने चार गेंद शेष रहते मुकाबला समाप्त किया।

    इससे पहले, रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण टॉस जीतकर एमआई केप टाउन द्वारा बल्लेबाज़ी के लिए बुलाए जाने के बाद सुपर किंग्स की पारी एक घंटे की देरी से शुरू हो सकी।

    जेएसके के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उनके नए ओपनिंग जोड़ीदार जेम्स विंस ने तेज़ शुरुआत करते हुए मात्र 2.4 ओवर में 32 रन जोड़ दिए। हालांकि विंस (9 गेंदों पर 15 रन, 2 चौके, 1 छक्का) जॉर्ज लिंडे की गेंद पर कवर में कैच हो गए।

    डु प्लेसिस आक्रामक मूड में नजर आए और उन्होंने दूसरे ओवर में एमआई केप टाउन के मुख्य गेंदबाज़ कगिसो रबाडा को लगातार चार चौके जड़े। विंस के आउट होने के बाद भी उन्होंने जेएसके की पारी को आगे बढ़ाया।

    मैच के प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चार दावेदार थे-कोर्बिन बॉश, फाफ डु प्लेसिस, राशिद खान और निकोलस पूरन-जिसमें ‘निक्की पी’ पूरन ने 59.7 प्रतिशत फैन वोट के साथ यह पुरस्कार जीता।

    लिंडे को लॉन्ग-ऑन के ऊपर से छक्का जड़ने के बाद डु प्लेसिस ने पावरप्ले के अंतिम ओवर में न्यूज़ीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को निशाने पर लिया। उन्होंने चार चौके और एक छक्का लगाकर जेएसके को 69/2 तक पहुंचाया, तभी फिर से बारिश आ गई और खिलाड़ियों को मैदान छोड़ना पड़ा।

    दूसरी बार खेल 75 मिनट तक रुका, जिसके बाद मुकाबले को दोनों टीमों के लिए 12-12 ओवर का कर दिया गया। बारिश के बाद जेएसके की लय पूरी तरह टूट गई और पुनः खेल शुरू होते ही डु प्लेसिस (21 गेंदों पर 44 रन, 7 चौके, 2 छक्के)  आउट हो गए।

    एमआई केप टाउन ने कोर्बिन बॉश (3/24) और राशिद खान (2/32) की शानदार गेंदबाज़ी से वापसी की। मैथ्यू डी विलियर्स (15 गेंदों पर 21 रन, 3 चौके) के प्रयासों से जेएसके 123/7 तक पहुंच सका, लेकिन यह स्कोर उस रात जीत के लिए नाकाफी साबित हुआ।

