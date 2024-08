The race for the top run-scorer is heating up! 🔥

A quick fire 64 off 31 balls from #MysuruWarriors captain #KarunNair led his team to a 6-wicket victory over the #MangaluruDragons 👏

Watch the chase in #MaharajaTrophyOnStar 👉🏻 LIVE NOW on Star Sports pic.twitter.com/Vu2R1rzcvS— Star Sports (@StarSportsIndia) August 28, 2024

वापसी का दरवाजा खटखटाया

पता हो कि करुण नायर ने मौजूदा टूर्नामेंट में जबरदस्‍त प्रदर्शन करके भारतीय टीम में वापसी का दरवाजा खटखटा दिया है। 32 साल के करुण नायर ने अब तक छह टेस्‍ट और दो वनडे खेले हैं। नायर ने छह टेस्‍ट में एक तिहरे शतक की मदद से 374 रन बनाए हैं। वहीं, दो वनडे मैचों में नायर ने 46 रन बनाए हैं। कर्नाटक के बल्‍लेबाज को उम्‍मीद होगी कि लगातार धांसू प्रदर्शन का इनाम उन्‍हें राष्‍ट्रीय टीम में वापसी करके मिले।

