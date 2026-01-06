Language
    जम्मू-कश्मीर ने जीता पहला बीसीसीआई खिताब, मुख्यमंत्री ने दी ऐतिहासिक जीत की बधाई

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:23 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर ने अपना पहला बीसीसीआई खिताब जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री ने इस शानदार जीत पर टीम को हार्दिक बधाई दी है, इसे राज्य क

    जम्मू और कश्मीर ने जीता पहला बीसीसीआई खिताब

    पीटीआई सूरत: जम्मू-कश्मीर की अंडर-16 टीम ने मंगलवार को खेले गए फाइनल के तीसरे दिन मिजोरम को एक पारी और 182 रन से हराकर विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब जीत लिया। यह केंद्र शासित प्रदेश का पहला बीसीसीआई खिताब है।

    चार दिवसीय मैच में जम्मू-कश्मीर ने एक दिन शेष रहते जीत हासिल की। पहली पारी में जम्मू-कश्मीर ने 300 रनों की बढ़त हासिल की। टीम ने 95.1 ओवर में 400 रन बनाए, जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए मिजोरम की टीम 100 रन पर सिमट गई।

    इन लोगों ने दिया योगदान

    जम्मू-कश्मीर के कप्तान स्मैगी खजूरिया ने 174 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 102 रन बनाए, जबकि अथर्व शर्मा ने 137 गेंदों में नाबाद 92 रन की पारी खेली, जिसमें 17 चौके और एक छक्का शामिल था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों ने मैच के तीसरे दिन मिजोरम को दूसरी पारी में 42.4 ओवर में 118 रन पर ढेर कर दिया। जम्मू-कश्मीर के लिए सानिल सिंह (3/15), जसकरण सिंह (2/8) और हम्माद फिरदौस (2/22) ने शानदार गेंदबाजी की।

    मुख्यमंत्री ने दी बधाई

    विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर-16 एलीट प्रतियोगिता चार से 28 जनवरी तक आयोजित की जा रही है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने पर जम्मू-कश्मीर अंडर-16 क्रिकेट टीम को बधाई दी। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक्स पर कहा गया कि एक ऐतिहासिक बीसीसीआई खिताब और एक दमदार जीत, जो जम्मू-कश्मीर की उभरती क्रिकेट प्रतिभा को दर्शाती है।

