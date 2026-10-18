Ind W vs Zim W 2nd T20 Live Score: सीरीज में अजेय बढ़त बनाने उतरेगी मंधाना की सेना, रायपुर में होगी जंग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind W vs Zim W 2nd T20 Live Score: भारतीय महिला और जिंबाब्वे महिला टीम के बीच आज यानी 18 अक्टूबर को तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में होगा, जहां टीम इंडिया की नजर मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी।

भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में जिंबाब्वे को चार विकेट से हरा दिया था। 115 रनों का लक्ष्य मिलने के बाद टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही थी। भारत ने सिर्फ 19 रनों पर चार विकेट गंवा दिए थे।

इसके बाद दीप्ति शर्मा और डेब्यूटांट निक्की प्रसाद ने दमदार साझेदारी कर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की थी। दीप्ति ने 49 रनों की पारी खेली। वहीं, निक्की ने नाबाद 39 रन बनाए।

स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली भारतीय टीम की नजर अब दूसरे मुकाबले में अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी। मंधाना पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाई थी। मंधाना चाहेंगी कि वो मुकाबले में शानदार प्रदर्शकर मैच जिताऊ पारी खेलें।