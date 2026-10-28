IND-W vs ZIM-W 3rd ODI Live Score: जिंबाब्वे ने जीता टॉस, भारत की पहले गेंदबाजी; 'मंधाना ब्रिगेड' की क्लीन स्वीप पर नजर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम ने टी-20 सीरीज 3-0 से जीती थी। अब उसकी नजर वनडे सीरीज में भी कुछ ऐसा ही करने पर होगी। दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला वड़ोदरा में होगा। इस समय भारत के पास 2-0 की अजेय बढ़त है।

भारत को पहले दो वनडे मैच में किसी तरह की खास चुनौती नहीं मिली। पहले मैच में प्रतिका रावल के नाबाद शतक और श्री चरणी के चार विकेट की बदौलत भारत ने नौ विकेट से जीत हासिल की। दूसरे मैच में हरमनप्रीत कौर के 126 और दीप्ति शर्मा के नाबाद 106 रन की मदद से विशाल स्कोर खड़ा कर विरोधी टीम को 121 रन से हराया।

स्मृति मंधाना ने पूर्णकालिक कप्तान बनने के बाद टीम को अच्छी सफलता दिलाई है, लेकिन वह बल्लेबाजी में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं। ऐसे में वो सीरीज को एक अच्छे प्रदर्शन के साथ खत्म करना चाहेंगी।