IND W vs ZIM W 2nd ODI Live Score: भारतीय टीम ने जीती सिक्के की जंग, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज दूसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ उतरेगी तो उसकी नजरें सीरीज अपने नाम करने पर होंगी। पहले वनडे में आसान जीत हासिल करने के बाद अगर टीम इंडिया दूसरा मैच भी जीत जाती है तो फिर वह सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले लेगी। अगर भारतीय टीम यह सीरीज अपने नाम करती है तो फिर यह मंधाना के फुल टाइम कप्तान बनने के बाद पहली जीत होगी।