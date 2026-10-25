IND W vs ZIM W 2nd ODI Live Score: भारतीय टीम ने जीती सिक्के की जंग, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला
IND W vs ZIM W 2nd ODI Live Updates: पहला मैच जीतने के बाद भारत की नजरें लगातार दूसरी जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम करने पर हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज दूसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ उतरेगी तो उसकी नजरें सीरीज अपने नाम करने पर होंगी। पहले वनडे में आसान जीत हासिल करने के बाद अगर टीम इंडिया दूसरा मैच भी जीत जाती है तो फिर वह सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले लेगी। अगर भारतीय टीम यह सीरीज अपने नाम करती है तो फिर यह मंधाना के फुल टाइम कप्तान बनने के बाद पहली जीत होगी।
Ind vs Zim 2nd ODI Live Cricket Score: भारत की प्लेइंग-11
स्मृति मंधाना (कप्तान), प्रतीका रावल, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, तेजल हसब्निस, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, जिंटीमणि कलिटा, सयाली सतघरे, वैष्णवी शर्मा
IND-W vs ZIM-W Live Match Scorecard: भारत ने जीता टॉस
भारतीय महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने इस मैच में टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
India Women vs Zimbabwe Women Live: मंधाना पर रहेंगी नजरें
अगर भारतीय टीम यह सीरीज अपने नाम करती है तो यह मंधाना के फुल टाइम कप्तान बनने के बाद पहली वनडे सीरीज जीत होगी। मंधाना पूरी कोशिश करेंगी कि वह पहली सीरीज में विजयी बनें।
IND-W vs ZIM-W ODI Live Score: टीम इंडिया की नजरें जीत पर
भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज वडोदरा में खेला जाना है। इस मैच में भारत की नजरें सीरीज अपने नाम करने पर हैं तो वहीं जिम्बाब्वे की कोशिश सीरीज में वापसी पर हैं।