IND Women vs Zimbabwe Women First ODI Live Score: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला; सिबांडा कर रही हैं कप्तानी
IND-W vs ZIM-W 1st ODI live Updates: टी20 सीरीज के बाद स्मृति मंधाना पहली बार वनडे में फुल टाइम कप्तानी करती हुई नजर आएंगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को तीन मैचों की टी20 सीरीज में पटखनी दी थी। अब दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत आज से वडोदरा में हो रही है। इसी के साथ टी20 के बाद वनडे में भी स्मृति मंधाना युग की शुरुआत होगी और उनकी कोशिश वनडे सीरीज का आगाज भी जीत के साथ करने की होगी।
India-Zimbabwe Women Live Match: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस
इस मैच में जोशेफिने नकोमो नहीं खेल रही हैं। उनकी जगह नोमवेलो सिबांडा जिम्बाब्वे की कप्तानी कर रही हैं। उन्होंने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
India Women vs Zimbabwe Women Scorecard: वनडे में मंधाना युग की शुरुआत
इस सीरीज के साथ ही टी20 के बाद वनडे में मंधाना युग की शुरुआत होने जा रही है। मंधाना पहली बार वनडे में फुल टाइम भारतीय टीम की कप्तान के तौर पर उतर रही हैं।
IND-W vs ZIM-W 1st ODI live score: वनडे सीरीज का आगाज
भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज से वनडे सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। यह मैच वडोदरा के कोटम्बी स्टेडियम में खेला जाएगा।