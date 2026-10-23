IND Women vs Zimbabwe Women First ODI Live Score: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला; सिबांडा कर रही हैं कप्तानी 

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को तीन मैचों की टी20 सीरीज में पटखनी दी थी। अब दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत आज से वडोदरा में हो रही है। इसी के साथ टी20 के बाद वनडे में भी स्मृति मंधाना युग की शुरुआत होगी और उनकी कोशिश वनडे सीरीज का आगाज भी जीत के साथ करने की होगी।