IND W vs SA W Final Live Score: एक नई कहानी लिखने को भारतीय लड़कियां तैयार, इतिहास रचने को साउथ अफ्रीका भी बेकरार

2 Nov 2025 12:21:09 PM

IND W vs SA W Final Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका हेड टू हेड

भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच वनडे में कुल 34 मुकाबले खेल गए हैं। भारत ने 20 बार तो अफ्रीका ने 13 बार बाजी मारी है। एक बार मुकाबला ड्रॉ रहा है। वहीं, महिला वर्ल्ड कप में मामला बराबरी का रहा है। दोनों टीमें कुल छह बार आमने-सामने हुई हैं और 3-3 बार जीत दर्ज की है। पिछले तीन वर्ल्ड कप मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है। लीग स्टेज पर भारत को साउथ अफ्रीका से 3 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी।भारत उस हार का बदला लेना चाहेगा।