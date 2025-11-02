Language
    IND W vs SA W Final Live Score: एक नई कहानी लिखने को भारतीय लड़कियां तैयार, इतिहास रचने को साउथ अफ्रीका भी बेकरार

    IND W vs SA W Final Live Score: भारत का सफर मौजूदा वनडे विश्व कप में बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा। लीग चरण के मध्य में टीम के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन बल्लेबाजों ने अहम मौकों पर लय हासिल कर टीम को खिताबी दौड़ में बनाए रखा। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के विरुद्ध हार के बावजूद अपने बाकी सभी मैचों में दबदबे वाला प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से हराकर अपनी ताकत साबित की।

    By Umesh Kumar Sun, 02 Nov 2025 12:21 PM (IST)
    भारत और साउतथ अफ्रीका के बीच महिला वर्ल्ड कप का फाइनल।

    IND W vs SA W Final Live Score: आत्मविश्वास से लबरेज भारत की बेटियां आज  जब वनडे विश्व कप के फाइनल में मैदान पर उतरेगी तो उसका लक्ष्य पहली बार खिताब जीतने का होगा। हालांकि, उसके सामने चुनौती आसान नहीं होगी, क्योंकि उसका मुकाबला पहली बार फाइनल में पहुंची और शानदार फॉर्म में चल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम से है। दोनों टीमें इस ऐतिहासिक मुकाबले में जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ उतरेंगी, जहां दुनिया को एक नया विश्व चैंपियन मिलने वाला है।

    2 Nov 202512:21:09 PM

    IND W vs SA W Final Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका हेड टू हेड

    भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीका महिला टीम के बीच वनडे में कुल 34 मुकाबले खेल गए हैं। भारत ने 20 बार तो अफ्रीका ने 13 बार बाजी मारी है। एक बार मुकाबला ड्रॉ रहा है। वहीं, महिला वर्ल्ड कप में मामला बराबरी का रहा है। दोनों टीमें कुल छह बार आमने-सामने हुई हैं और 3-3 बार जीत दर्ज की है। पिछले तीन वर्ल्ड कप मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है। लीग स्टेज पर भारत को साउथ अफ्रीका से 3 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी।भारत उस हार का बदला लेना चाहेगा।  

    2 Nov 202512:04:38 PM

    IND W vs SA W Final Live: पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी...

    सपनों की नगरी से निकली जेमिमा रोड्रिग्स ने एक सपना बुना और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में यादगार पारी खेलकर उसे पूरा करने से बस एक कदम दूर हैं। जेमिमा को सोशल मीडिया पर रील बनाने और खराब फॉर्म को लेकर कई बार ट्रोल किया गया। हालांकि, अब उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को जवाब दे दिया है। अब बस बड़ा नाम करने की बारी है। 

    2 Nov 202511:56:00 AM

    IND W vs SA W Final Live: स्टेडियम में रहेगा हाउसफुल

    फाइनल को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। सभी टिकट पहले ही बिक चुके हैं और आयोजन समिति ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारत की महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अपने खेल से देशभर में उम्मीदें जगाई हैं और अब नजरें इस ऐतिहासिक जीत पर टिकी हैं।

    2 Nov 202511:49:37 AM

    IND W vs SA W Live Score: एक नई कहानी लिखने की बारी

    2 Nov 202511:44:22 AM

    IND W vs SA W Live Score: भारतीय मेंस टीम का खास संदेश

    2 Nov 202511:42:56 AM

    भारत की मेंस क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। टी20I टीम ने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले महिला टीम को ऑल द बेस्ट बोला है। सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल सहित खिलाड़ियों ने अपनी शुभकामनाएं दीं और हरमनप्रीत कौर और उनकी साथियों से ट्रॉफी उठाने का आग्रह किया।

    2 Nov 202511:39:33 AM

    IND W vs SA W Live Score: फाइनल में स्वागत है

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच के लाइव ब्लॉग में सभी का स्वागत है। इस महिला वर्ल्ड कप का फाइनल बिना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खेला जाएगा। यानी टूर्नामेंट को एक नया चैंपियन मिलेगा। जीतने वाली टीम इतिहास रचेगी। 