India vs West Indies T20I Live Score: सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेंगे श्रेयस अय्यर, वेस्टइंडीज करना चाहेगी वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs West Indies 4th T20I Live Updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम चौथा मुकाबला अपने नाम कर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। दूसरी तरफ विंडीज मैच को जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी।

हैदराबाद में टीम इंडिया अब तक अजेय रही है और कोई मैच नहीं हारी है। भारत ने अब तक चार मैच खेले हैं, जिसमें से तीन मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच का कोई भी नतीजा नहीं निकला है।