IND vs WI 3rd T20I Live Score: वेस्टइंडीज पर पलटवार करने उतरेगी श्रेयस अय्यर की सेना, इंदौर में होगा मुकाबला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs West Indies 3rd T20I Live Cricket Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल कर विंडीज पर पलटवार करना चाहेगी। रांची में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 249 रन बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम तीसरे मैच में जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाना चाहेगी।