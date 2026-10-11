IND vs WI 3rd T20I Live Score: वेस्टइंडीज पर पलटवार करने उतरेगी श्रेयस अय्यर की सेना, इंदौर में होगा मुकाबला
India vs West Indies Live Updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मैच आज खेला जाना है। मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs West Indies 3rd T20I Live Cricket Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल कर विंडीज पर पलटवार करना चाहेगी। रांची में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 249 रन बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम तीसरे मैच में जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाना चाहेगी।
India vs West Indies Live: इंदौर में भारत का शानदार रिकॉर्ड
भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मैच इंदौर में खेला जाना है। होल्कर स्टेडियम में टीम इंडिया का रिकॉर्ड अब तक शानदार रहा है। भारतीय टीम ने अब तक कुल 4 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 में भारत को जीत मिली है। ऐसे में उम्मीद होगी कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इस बदबदे को बरकरार रखेगी।
India vs West Indies Live: भारत को दूसरे मैच में मिली हार
टीम इंडिया को रांची में खेले गए दूसरे टी20 मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम ने संजू सैमसन के अर्धशतक के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप के शतक और शेरफेन रदरफोर्ड के अर्धशतक के दम पर जीत हासिल की और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली।
IND vs WI 3rd T20I Live Score: भारतीय टीम का स्क्वाड
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, रवि बिश्नोई।
IND vs WI 3rd T20I Live Score: वेस्टइंडीज का स्क्वाड
शाई होप (विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, शमार स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, क्वेंटिन सैम्पसन, मैथ्यू फोर्ड, आमिर जांगू, कीमो पॉल।
IND vs WI 3rd T20I Live Score: लाइव ब्लॉग
भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले तीसरे टी20 मैच के लिए दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम के 7 बजे से होगी, जबकि इसके लिए टॉस आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे बजे होगा।