IND vs WI 2nd T20 Live Score: दूसरी जीत पर भारत की नजर, वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका

भारत का कोई भी प्‍लेयर चोटिल नहीं है। ऐसे में श्रेयस अय्यर उसी कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकते हैं। अपने डेब्यू मैच में तीन विकेट लेने वाले नमन धीर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी के साथ एक उपयोगी अतिरिक्त विकल्प जोड़ते हैं। बल्लेबाजी में टीम के पास बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। अगर वे कुछ बदलाव करना चाहें, तो मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव को मौका दिया जा सकता है। मयंक पहले मैच में थोड़े महंगे साबित हुए थे। वहीं संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताया जा सकता है।