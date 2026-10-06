IND vs WI 1st T20I Live: वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी शुरू, शाई होप और कामिल पूरन क्रीज पर उतरे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs West Indies 1st T20I Live Cricket Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया के लिए नमन धीर डेब्यू कर रहे हैं। इससे पहले उन्हें वनडे सीरीज के दौरान भी डेब्यू करने का मौका मिला था।

युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर से प्लेइंग-11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वे एशियन गेम्स में खेलते हुए दिखे थे और अभिषेक शर्मा के ओपनिंग पार्टनर थे। हालांकि, अब संजू सैमसन पारी की शुरुआत करेंगे और सूर्यवंशी को बाहर बैठना पड़ेगा।