IND vs SA 1st Test Day 1 Live Score: साउथ अफ्रीका की बैटिंग शुरू, सिराज-बुमराह की किफायती शुरुआत
India vs South Africa 1st Test, Day 1 Live Cricket Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से पहला टेस्ट शुरू हो रहा है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए महत्वपूर्ण है। साउथ अफ्रीका भारत में अपनी हार का सिलसिला तोड़ना चाहेगी। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे, जिसमें ऋषभ पंत की वापसी हुई है और ध्रुव जुरेल को मौका मिला है, जबकि साउथ अफ्रीका की कप्तानी टेम्बा बावुमा के पास है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 1st Test Day 1 Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज आज यानी 14 नवंबर से शुरू हो गया है। इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया।
यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC 2025-27) में पोजिशन मजबूत करने का मौका इसी से मिलेगा।
साउथ अफ्रीका की टीम, जिसकी कमान टेम्बा बावुमा के हाथों में है, वह भारत में अपनी लंबे समय से चली आ रही जीत की कमी को खत्म करना चाहेगी। यहां उन्होंने अपने पिछले 7 में से 6 टेस्ट गंवाए हैं, इसलिए यह मुकाबला उनके लिए चुनौती और मौका दोनों है।
वहीं,, शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। अच्छी खबर यह है कि ऋषभ पंत फिट होकर लौट चुके हैं और ध्रुव जुरेल को एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में जगह मिली है।
दक्षिण अफ्रीका के लिए कागिसो रबाडा और मार्को जैनसन की तेज गेंदबाजी जोड़ी अहम होगी, जबकि केशव महाराज अपनी अनुभवी स्पिन से असर डाल सकते हैं। भारत की ओर से सभी की नजरें रवींद्र जडेजा पर होंगी, जो अपने 300 विकेट और 4000 रन का डबल पूरा करने से सिर्फ 10 रन दूर हैं।
IND vs SA 1st Test Day 1 Live Score: मोहम्मद सिराज का किफायती ओवर
पारी के दूसरे ओवर में एडनमार्करम (0) और रयानरिकेल्टन (1) रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दो ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 5 रन रहा।
IND vs SA 1st Test Day 1 Live Score: भारत की प्लेइंग-11
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव,जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
IND vs SA 1st Test Live Score: साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11
एडन मार्करम, रियान रिकलटन, ट्रिस्टन स्टब्स, टोनी डे ज़ॉर्जी, टेम्बा बवूमा (कप्तान),काइल वेरेन (विकेटकीपर), वियान मुल्डर, साइमन हार्मर, मार्को यानसन, केशव महाराज, कॉर्बिन बॉश
IND vs SA 1st Test Day 1 Live Score: ऋषभ पंत की वापसी
भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस गंवाने के बाद कहा कि ऋषभ पंत की वापसी हुई है, जबकि अक्षर पटेल को भी प्लेइंग-11 में मौका मिला है। भारतीय टीम इस मैच में अपने चारों स्पिनर्स के साथ पहला टेस्ट मैच खेलने उतरा है। साई सुदर्शन को मौका नहीं मिला है। वहीं, वॉशिंगटन सुंदर को नंबर तीन पर दिखाया गया है।
बता दें कि शुभमन गिल एक बार फिर टॉस हारे हैं और उन्होंने मजाक में टॉस गंवाने के बाद कहा कि शायद वह अब WTC फाइनल में ही टॉस जीतेंगे।
IND vs SA 1st Test Day 1 Live Score: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता
साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। बावुमा ने बताया कि कगिसो रबाडा चोट के कारण बाहर हैं और उनकी जगह कॉर्बिन बॉश खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीकी टीम में सिर्फ दो स्पिनर जबकि तीन तेज गेंदबाज हैं।
India vs South Africa Live: कुछ ही देर में होगा टॉस
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का टॉस 9 बजे होना है।
IND vs SA 1st Test Live Score: शुभमन गिल भी इतिहास रचने के करीब
भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल भी इतिहास रच सकते हैं। उन्होंने साल 2025 में अब तक 5 टेस्ट शतक लगाए हैं, जो कि विराट कोहली के 2017 और 2018 के रिकॉर्ड के बराबर है। ऐसे में बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान गिल कुछ नया इतिहास लिख सकते हैं।
IND vs SA 1st Test, Day 1 Live: रवींद्र जडेजा के पास इतिहास रचने का मौका
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस मैच में एक खास उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। उनके नाम 87 टेस्ट में 3,990 रन और 338 विकेट हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अगर वह 10 रन और 12 विकेट ले लेते हैं तो वह कपिल देव के बाद टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन + 350 विकेट का डबल पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे।
IND vs SA 1st Test Live: पहली बार एक साथ खेल सकते हैं ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल
भारतीय टीम की ओर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों को प्लेइंग XI में एक साथ देखा जा सकता है। विकेटकीपर बैटर और उप-कप्तान पंत लंबे समय बाद रेड-बॉल क्रिकेट में विकेटकीपिंग करेंगे, जबकि जुरैल को एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर जगह मिलने की उम्मीद है।
जुरेल ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ लगातार दो शतक (132 और 127) जमाए थे। अपनी पिछली आठ फर्स्ट-क्लास पारियों में वह तीन शतक, एक अर्धशतक और दो 40+ स्कोर बना चुके हैं।
IND vs SA 1st Test Day 1 Cricket Live Score: नितीश कुमार रेड्डी हुए स्क्वॉड से रिलीज
भारत के युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी पहले टेस्ट में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने उन्हें रिलीज कर दिया है ताकि वो इंडिया A टीम के साथ राजकोट में होने वाले पहले अनऑफिशियल ODI में खेल सकें। उन्होंने इस मैच में 2 ओवर डालकर एक विकेट भी लिया। अनऑफिशियल ODI सीरीज खत्म होने के बाद वो दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे।
IND vs SA 1st Test Day 1 Live Score: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच का आगाज
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आज से आगाज होने जा रहा है। पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा।
साउथ अफ्रीका की टीम की निगाहें 25 साल के उस लंबे इंतजार को खत्म करने पर होगी। आखिरी बार अफ्रीकी टीम ने भारत में टेस्ट सीरीज 25 साल पहले जीती थी। अब टेम्बा बावुमा की टीम ईडन गार्डन्स में आज से शुरू हो रही सीरीज में उस लंबे इंतजार को खत्म करने के इरादे से उतरेगी।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस अपने अनुभवी स्क्वॉड और पाकिस्तान में अक्टूबर में खेले गए 1–1 ड्रॉ से मिले आत्मविश्वास के साथ भारत पहुंची है। दूसरी ओर, भारत के लिए यह सीरीज शुभमन गिल की कप्तानी में बदलाव के नए दौर का अगला अध्याय है। टीम में ऋषभ पंत की वापसी हुई है और ध्रुव जुरेल को एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में जगह मिली है।