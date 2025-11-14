IND vs SA 1st Test Day 1 Live Score: साउथ अफ्रीका की बैटिंग शुरू, सिराज-बुमराह की किफायती शुरुआत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 1st Test Day 1 Live Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज आज यानी 14 नवंबर से शुरू हो गया है। इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया।

यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC 2025-27) में पोजिशन मजबूत करने का मौका इसी से मिलेगा।

साउथ अफ्रीका की टीम, जिसकी कमान टेम्बा बावुमा के हाथों में है, वह भारत में अपनी लंबे समय से चली आ रही जीत की कमी को खत्म करना चाहेगी। यहां उन्होंने अपने पिछले 7 में से 6 टेस्ट गंवाए हैं, इसलिए यह मुकाबला उनके लिए चुनौती और मौका दोनों है।

वहीं,, शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। अच्छी खबर यह है कि ऋषभ पंत फिट होकर लौट चुके हैं और ध्रुव जुरेल को एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के रूप में जगह मिली है।

दक्षिण अफ्रीका के लिए कागिसो रबाडा और मार्को जैनसन की तेज गेंदबाजी जोड़ी अहम होगी, जबकि केशव महाराज अपनी अनुभवी स्पिन से असर डाल सकते हैं। भारत की ओर से सभी की नजरें रवींद्र जडेजा पर होंगी, जो अपने 300 विकेट और 4000 रन का डबल पूरा करने से सिर्फ 10 रन दूर हैं।