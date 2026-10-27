IND vs NZ 3rd T20I Live Score: सीरीज फतह करने पर भारत की नजरें, न्यूजीलैंड के पास वापसी का आखिरी मौका
IND vs NZ 3rd T20I Live Updates: पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत इस समय 2-0 से आगे है। तीसरे मैच में उसकी नजरें सीरीज अपने नाम करने पर हैं। वहीं न्यूजीलैंड वापसी की फिराक में है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच वेलिंग्टन में खेला जाना है। पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया इस समय 2-0 से आगे है। आज का मैच अगर वह जीतती है तो फिर सीरीज अपने नाम कर लेगी। वहीं, न्यूजीलैंड की नजरें वापसी पर हैं। मेजबान टीम जानती है कि अगर यह मैच उसके हाथ से निकल गया तो फिर सीरीज में वापसी नहीं हो पाएगी। यानी यह मैच उसके लिए वापसी का आखिरी मौका है और इसलिए यह टीम पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है।
IND vs NZ Live Match Scorecard: वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?
दूसरे टी20 में ईशान किशन नहीं थे तो वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला था। हालांकि, वह फेल रहे थे। देखना होगा कि वह तीसरे टी20 में खेलते हैं या नहीं।
India vs New Zealand Live: ईशान किशन हुए बाहर
भारत को तीसरे मैच से पहले झटका लगा था। ईशान किशन इस मैच के लिए भी फिट नहीं हैं। पहले मैच में उन्हें चोट लगी थी जिसके चलते वह दूसरा मैच नहीं खेले थे। अभी तक वह फिट नहीं हो पाए हैं और इसलिए तीसरे मैच से भी बाहर हो गए हैं।
IND vs NZ 3rd T20I Live Score: तीसरा टी20 मैच आज
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा टी20 मैच आज खेला जाना है। यह मैच वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में होगा। अभी तक दोनों मैच क्राइस्टचर्च में खेले गए थे और भारत को दोनों में ही जीत मिली थी। तीसरा मैच जीत टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करना चाहेगी।