IND vs NZ 3rd T20I Live Score: सीरीज फतह करने पर भारत की नजरें, न्यूजीलैंड के पास वापसी का आखिरी मौका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच वेलिंग्टन में खेला जाना है। पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया इस समय 2-0 से आगे है। आज का मैच अगर वह जीतती है तो फिर सीरीज अपने नाम कर लेगी। वहीं, न्यूजीलैंड की नजरें वापसी पर हैं। मेजबान टीम जानती है कि अगर यह मैच उसके हाथ से निकल गया तो फिर सीरीज में वापसी नहीं हो पाएगी। यानी यह मैच उसके लिए वापसी का आखिरी मौका है और इसलिए यह टीम पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है।