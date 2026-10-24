IND vs NZ 2nd T20I Live Score: घायल न्यूजीलैंड से टक्कर लेना नहीं है आसान, टीम इंडिया को रहना होगा सावधान
IND vs NZ 2nd T20I Live Updates: पहले मैच में जीत हासिल करने के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। अब उसकी नजरें अपनी बढ़त को दोगुना करने पर होंगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम आज दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। यह मैच क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल मैदान पर खेला जाएगा। इसी मैदान पर सीरीज का पहला मैच हुआ था जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। अब उसकी नजरें पांच मैचों की सीरीज में अपनी बढ़त को दोगुनी करने पर होंगी। हालांकि, टीम इंडिया के लिए दूसरे मैच में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा क्योंकि पहले मैच में बेहद करीब आकर हारने वाली न्यूजीलैंड की टीम घायल शेर की तरह वापसी की फिराक में है।
New Zealand vs India, 2nd T20I: भुवनेश्वर कुमार से हैं उम्मीदें
भारत को गेंदबाजी में सबसे ज्यादा उम्मीदें भुवनेश्वर कुमार से हैं। उन्होंने लंबे समय बाद टीम में वापसी की है, लेकिन पहले मैच में बुरी तरह से फेल रहे थे। दूसरे मैच में भुवी अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेंगे।
Ind vs NZ Live: भारतीय गेंदबाजों पर रहेंगी नजरें
पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए थे। दूसरे मैच में एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों पर नजरें रहेंगी। टीम इंडिया के गेंदबाज कोशिश करेंगे कि सामने वाली टीम को ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनाने दें।
Ind vs NZ Live Cricket Match Score: आसान नहीं होगी राह
भारत के लिए दूसरे मैच में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा क्योंकि न्यूजीलैंड पहली हार का बदला लेने की फिराक में होगी और ऐसे में वह ज्यादा खतरनाक हो सकती है।
IND vs NZ Live Match Scorecard: वैभव सूर्यवंशी या शिवम दुबे को मिलेगा मौका?
ईशान किशन की जगह प्लेइंग-11 में किसे मौका मिलेगा इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वैभव सूर्यवंशी और शिवम दुबे दोनों इस रेस में हैं। ईशान की जगह टीम में शामिल किए गए कुमार कुशाग्र का नाम भी रेस में है।
India vs New Zealand Live: ईशान किशन हुए चोटिल
भारत को इस मैच से पहले एक झटका लगा है। उसके मुख्य बल्लेबाजों में शुमार ईशान किशन चोटिल होने के कारण दूसरा टी20 मैच नहीं खेलेंगे।
IND vs NZ 2nd T20I Live Score: दूसरा टी20 मैच आज
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच आज क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल मैदान पर खेला जाना है। इस मैच में न्यूजीलैंड की नजरें वापसी करने पर होंगी तो वहीं भारतीय टीम अपनी बढ़त को दोगुना करना चाहेगी।