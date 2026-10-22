IND vs NZ 1st T20 Live Score: न्यूजीलैंड में भारत का परचम लहराने उतरेगी श्रेयस अय्यर की सेना, क्राइस्टचर्च में होगा मुकाबला
New Zealand vs India, 1st T20I LIVE: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज क्राइस्टचर्च में होगा। मैच की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे होगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs NZ 1st T20I Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज क्राइस्टचर्च में होगा। भारतीय टीम का पिछले दो दौरों पर न्यूजीलैंड में रिकॉर्ड शानदार रह है। भारत न्यूजीलैंड में पिछले दोनों टी20 सीरीज जीता है। उसकी नजर अब लगातार तीसरी टी20 सीरीज जीत पर होगी। वहीं, न्यूजीलैंड भारत के इस रिकॉर्ड को खराब करे को देखेगा।
Ind vs NZ Live Cricket Match Score: टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।
Ind vs NZ Live: लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले टी20 मैच के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाना है। मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे होगी।