IND vs NZ 1st T20 Live Score: न्यूजीलैंड में भारत का परचम लहराने उतरेगी श्रेयस अय्यर की सेना, क्राइस्टचर्च में होगा मुकाबला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs NZ 1st T20I Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज क्राइस्टचर्च में होगा। भारतीय टीम का पिछले दो दौरों पर न्यूजीलैंड में रिकॉर्ड शानदार रह है। भारत न्यूजीलैंड में पिछले दोनों टी20 सीरीज जीता है। उसकी नजर अब लगातार तीसरी टी20 सीरीज जीत पर होगी। वहीं, न्यूजीलैंड भारत के इस रिकॉर्ड को खराब करे को देखेगा।