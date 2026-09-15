IND vs AFG 2nd T20I Highlights: सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने सीरीज की अपने नाम, अफगानिस्तान को मिली 10वीं हार

India vs Afghanistan 2nd T20I Highlights: भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में जीत हासिल कर भारतीय टीम ने सीरीज को अपने नाम कर लिया है।

IND vs AFG: इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान दूसरा टी20 मैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs Afghanistan 2nd T20I Highlights: अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने सात विकेट से जीत हासिल की। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन बनाए थे। इस लक्ष्य को टीम इंडिया ने 14.5 ओवरों में हासिल कर लिया। भारत के लिए संजू सैमसन ने सबसे अधिक 57 रन बनाए। टीम इंडिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान की ये लगातार 10वीं हार है। अब तक अफगानी टीम कोई भी टी20 मैच भारत के खिलाफ नहीं जीत सका है।

15 Sept 2026 10:33:53 PM IND vs AFG 2nd T20 Live Score: भारत ने जीती सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच को भारत ने सात विकेट से अपने नाम कर लिया है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए थे। इस लक्ष्य को टीम इंडिया ने 14.5 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन ने शानदार फिफ्टी लगाई और 22 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली। इससे पहले नीतीश कुमार रेड्डी सबसे अधिक सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट लिए। मैच जीतने के साथ ही भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

15 Sept 2026 10:06:38 PM IND vs AFG 2nd T20 Live Score: श्रेयस अय्यर हुए आउट अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत ने तीसरा विकेट गंवा दिया है। अफगानी टीम के लिए गेंदबाजी में राशिद खान अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ने तीनों विकेट चटकाए हैं। अय्यर 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, मुकाबले में टीम इंडिया की पकड़ मजबूत बनी हुई है।

15 Sept 2026 9:49:19 PM IND vs AFG 2nd T20 Live: संजू सैमसन हुए आउट अफगानिस्तान के खिलाफ 20 गेंदों पर अर्धशतक लगाने के बाद संजू सैमसन आउट हो गए हैं। अभिषेक शर्मा के बाद राशिद खान ने संजू को भी मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। संजू 57 रन बनाकर आउट हुए।

15 Sept 2026 9:45:50 PM IND vs AFG 2nd T20 Live: अभिषेक शर्मा हुए आउट अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत को पहला झटका लगा है। राशिद खान ने अभिषेक शर्मा को 39 रनों के स्कोर पर मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया।

15 Sept 2026 9:37:27 PM India vs Afghanistan Live Score: भारत के 50 रन पूरे अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत ने शानदार शुरुआत की है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली है। भारतीय टीम ने 4.4 ओवरों में 50 रनों के आंकड़े को छुआ।

15 Sept 2026 9:31:12 PM India vs Afghanistan Live Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन क्रीज पर उतर चुके हैं। अफगानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए हैं और टीम इंडिया को जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य दिया है।

15 Sept 2026 9:06:37 PM IND vs AFG Live Match Updates: अफगानिस्तान ने बनाए 159 रन भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में खेलते हुए अफगानिस्तान ने 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं। अफगानी टीम के लिए इब्राहिम जादरान सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे, जिन्होंने 37 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया के लिए नितीश कुमार रेड्डी ने सबसे अधिक तीन विकेट हासिल किए।

15 Sept 2026 9:02:05 PM IND vs AFG Live Match Updates: राशिद खान हुए आउट भारत के खिलाफ अफगानिस्तान ने आठवां विकेट गंवा दिया है। नितीश कुमार रेड्डी ने उन्हें 28 रनों के स्कोर पर मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। रेड्डी की ये मुकाबले में तीसरी सफलता है।

15 Sept 2026 8:58:06 PM IND vs AFG Live Match Updates: मोहम्मद नबी हुए आउट अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ सातवां विकेट गंवा दिया है। जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद नबी को 20 रनों के स्कोर पर मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। बुमराह की मुकाबले में ये पहली सफलता है।

15 Sept 2026 8:37:10 PM IND vs AFG LIVE Score, 2nd T20I 2026: दारविश रसूली हुए आउट अफगानिस्तान की टीम के पास भारतीय गेंदबाजों का कोई जवाब नहीं है। अफगानी टीम ने छठा विकेट गंवा दिया है। अर्शदीप सिंह ने दारविश रसूली को 26 रनों के स्कोर पर मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया।

15 Sept 2026 8:32:26 PM IND vs AFG LIVE Score, 2nd T20I 2026: अफगानिस्तान की आधी टीम लौटी पवेलियन भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ अफगानिस्तान के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं। अफगानी टीम ने पांचवां विकेट गंवा दिया है। अक्षर पटेल ने अजमतुल्लाह उमरजई को मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया है। उमरजई 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए।

15 Sept 2026 8:24:51 PM India vs Afghanistan Live Scorecard: गुलबदीन नईब हुए आउट भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान की टीम ने चौथा विकेट गंवा दिया है। भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले पर शिकंजा कस दिया है। नितीश कुमार रेड्डी ने गुलबदीन नईब को 10 रनों के स्कोर पर मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया।

15 Sept 2026 8:18:22 PM India vs Afghanistan Live Scorecard: सेदिकुल्लाह हुए आउट अफगानिस्तान के खिलाफ भारत को तीसरी सफलता मिल गई है। रवि बिश्नोई ने सेदिकुल्लाह अटल को मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया है। अटल 15 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए।

15 Sept 2026 8:07:33 PM IND vs AFG Live Scorecard: इब्राहिम जादरान हुए आउट अफगानिस्तान के खिलाफ भारत को दूसरी सफलता मिल गई है। नितीश कुमार रेड्डी ने इब्राहिम जादरान को मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया है। जादरान 33 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुए। AFG: 51/2 (8.1) Sediqullah Atal: 11*(13)

Gulbadin Naib*

15 Sept 2026 7:59:19 PM IND vs AFG Live Scorecard: 6 ओवर समाप्त अफगानिस्तान की पारी के 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अफगानी टीम ने इस दौरान एक विकेट के नुकसान पर 41 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज गुरबाज के जीरो पर आउट होने के बाद सेदिकुल्लाह अटल और इब्राहिम जादरान ने मोर्चा संभाला। AFG: 41/1 (6) Ibrahim Zadran: 29*(25)

Sediqullah Atal: 9*(9)

15 Sept 2026 7:40:58 PM IND vs AFG Live Match Score: रहमानुल्लाह गुरबाज हुए आउट भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को पहला झटका लगा है। सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज अपना खाता भी नहीं खोल सके और आउट हो गए। वे पहले मैच में भी जीरो पर आउट हो गए थे। उन्हें अर्शदीप सिंह ने मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। AFG: 0/1 (1.3) Ibrahim Zadran*

Sediqullah Atal*

15 Sept 2026 7:33:25 PM IND vs AFG Live Match Score: अफगानिस्तान की बल्लेबाजी शुरू भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। अफगानी टीम के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान सलामी बल्लेबाज के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। भारत के लिए पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हैं।

15 Sept 2026 7:09:50 PM IND vs AFG 2nd T20 Live Updates: अफगानिस्तान की प्लेइंग-11 रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी।

15 Sept 2026 7:09:09 PM IND vs AFG 2nd T20 Live Updates: भारत की प्लेइंग-11 संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई।

15 Sept 2026 7:04:02 PM IND vs AFG 2nd T20 Live Score: भारत ने जीता टॉस अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत लिया है। टीम इंडिया ने मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है। चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह रवि विश्नोई को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है।

15 Sept 2026 6:56:32 PM IND vs AFG 2nd T20 Live Score: श्रेयस अय्यर की नजरें सीरीज जीतने पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआती दो सीरीज बेहद खराब रही। उनकी अगुवाई में टीम को आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती और अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज को अपने नाम करना चाहेंगे।

15 Sept 2026 6:12:52 PM IND vs AFG 2nd T20 Live: वैभव सूर्यवंशी को क्या मिलेगा मौका? अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला था। उनकी जगह संजू सैमसन को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था। संजू ने पहले मैच में मात्र 10 रन बनाए थे और इसकी वजह से उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या उनकी जगह सूर्यवंशी को शामिल किया जाएगा।

15 Sept 2026 5:17:05 PM IND vs AFG 2nd T20 Live: वरुण चक्रवर्ती हुए बाहर अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। चक्रवर्ती के बाहर होने पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर भी सवाल उठने लगे हैं। चक्रवर्ती इंग्लैंड दौरे पर भी चोटिल हो गए थे और फिर एक मैच खेलकर दोबारा से चोट की वजह से बाहर हो गए।

15 Sept 2026 4:21:31 PM India vs Afghanistan Live Score: भारत की टीम संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वैभव सूर्यवंशी, वॉशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई।

15 Sept 2026 4:19:23 PM India vs Afghanistan Live Score: अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नैब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक, नांगेयालिया खरोटी, अब्दुल्ला अहमदजई, नूर उल रहमान।