IND U19 vs AFG U19 Live: अफगानिस्तान ने गंवाया पहला विकेट, ईशान सूद ने भारत को दिलाई सफलता

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India U19 vs Afghanistan U19 Asia Cup Semifinal Live Score: ओमान में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं। अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अफगानी टीम टूर्नामेंट में अजेय रही है और एक भी मुकाबला नहीं हारी है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

टीम इंडिया के लिए आर्यवीर सहवाग रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने पिछले मैच में 168 रनों की पारी खेली थी। वे इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। सहवाग ने तीन मैचों में 252 रन बनाए हैं।