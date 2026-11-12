IND U19 vs AFG U19 Live: अफगानिस्तान ने गंवाया पहला विकेट, ईशान सूद ने भारत को दिलाई सफलता
India U19 vs Afghanistan U19 Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India U19 vs Afghanistan U19 Asia Cup Semifinal Live Score: ओमान में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं। अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अफगानी टीम टूर्नामेंट में अजेय रही है और एक भी मुकाबला नहीं हारी है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।
टीम इंडिया के लिए आर्यवीर सहवाग रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने पिछले मैच में 168 रनों की पारी खेली थी। वे इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। सहवाग ने तीन मैचों में 252 रन बनाए हैं।
India vs Afghanistan U19 Asia Cup Live: अफगानिस्तान की सधी हुई शुरुआत
भारत के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने सधी हुई शुरुआत की है। अफगानी टीम ने पांच ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 18 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज अबिदुल्लाह नादरजान और फरीदुल्लाह एहसास बैटिंग कर रहे हैं।
India vs Afghanistan U19 Asia Cup Live: अफगानिस्तान की बल्लेबाजी शुरू
भारत के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। अफगानी टीम के लिए अबिदुल्लाह नादरजान और फरीदुल्लाह एहसास सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे हैं।
U19 Asia Cup Semifinal Live Updates: अफगानिस्तान की प्लेइंग-11
अबिदुल्लाह नादरजान, फरीदुल्लाह एहसास, सुभान जखैल, नोमान सालारजई (विकेटकीपर), शाह फैजल रहीमी, ताहिर सरवरी, आमिर हमजा, सोहेल खान (कप्तान), मोहम्मद अली, बिलाल सलीमंखिल, नूर अली नियाजी।
U19 Asia Cup Semifinal Live Updates: भारत की प्लेइंग-11
लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, अर्जुन राजपूत, यशबर्धन चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनाल चौहान, मोहित उल्वा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, ईशान सूद।
India U19 vs Afghanistan U19 Live: अफगानिस्तान ने जीता टॉस
भारत के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया को अब करो या मरो जैसे इस मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करना होगा।
India U19 vs Afghanistan U19 Live: आर्यवीर सहवाग की शानदार फॉर्म
अंडर-19 एशिया कप 2026 में आर्यवीर सहवाग शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने अब टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए हैं। सहवाग ने तीन मैचों में 252 रन बनाए हैं। वे सेमीफाइनल में भी इसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे।
IND U19 vs AFG U19 Live Score: अफगानिस्तान U19 का स्क्वाड
अबीदुल्लाह नादरजान, फरीदुल्लाह एहसास, सुभान जखैल, नोमान सालारजई (विकेटकीपर), शाह फैजल रहीमी, ताहिर सरवरी, आमिर हमजा, सोहेल खान (कप्तान), मोहम्मद अली, अब्दुल्ला हमदर्द, नूर अली नियाजी, समी मुबारेज, बिलाल सलीमंखिल, लुत्फुल्लाह मोहम्मदी, इमरान मोहम्मदी, सुभान अली, फरीद जादरान, फैजल मुबारिज, अबीदुल्लाह आबिद, हमजा खान अलीखिल।
IND U19 vs AFG U19 Live Score: इंडिया U19 का स्क्वाड
लक्ष्य राजेश रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, अर्जुन राजपूत, यशबर्धन चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), मनाल चौहान, मोहित उल्वा, आर्यन सवसानी, काव्या पटेल, ईशान सूद, यशवीर गौड़, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल, शविन विनोद।
IND U19 vs AFG U19 Live Score: लाइव ब्लॉग
भारत और अफगानिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला अल अमीरात में खेला जाना है। मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह के 10:30 बजे से होगी। इसके लिए टॉस आधे घंटे पहले यानी 10 बजे होगा। अफगानी टीम इस टूर्नामेंट में अजेय रही है और एक भी मुकाबला नहीं हारी है।