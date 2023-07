नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। श्रीलंका में आयोजित इमर्जिंन टीम एशिया कप 2023 में भारत-A ने यूएई-A को 8 विकेट से हराया दिया। 176 रन के स्कोर का पीछा करते हुए यश ढुल ने नाबाद 108 रन की शतकीय पारी खेली। वहीं, यूएई को 175 रन के स्कोर पर समेटने में हर्षित राणा ने 9 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट चटकाए।

भारतीय-A टीम के कप्तान यश ढुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों ने यह फैसला सही साबित किया। भारत ने 1 के स्कोर पर यूएई को पहला झटका दिया। 31 के स्कोर पर भारतीय टीम ने दूसरी सफलता हासिल की। 11 ओवर में यूएई को तीसरा झटका लगा। वहीं, 12वें ओवर की 2 गेंद पर भारत ने चौथी सफलता हासिल की। इस वक्त यूएई टीम का स्कोर 52 रन था।

हालांकि, एक छोर पर खड़े अर्यांश शर्मा ने 42 गेंद पर 38 रन की पारी खेली। पांच विकेट जल्दी गिरने के बाद अश्वन्त वलथापा (46) और मोहम्मद फराज़ुद्दीन (35) के बीच छठे विकेट के लिए 183 गेंद पर 80 रन की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की। हर्षित राणा के अलावा मानव सुथार और नितीश कुमार रेड्डी को 2-2 विकेट मिले। ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा को एक विकेट मिला। यूएई ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए।

