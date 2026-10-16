Ind W vs Zim W 1st T20 Live Score: स्मृति मंधाना का कप्तानी डेब्यू, रायपुर से होगी टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Women vs Zimbabwe Women 1st T20I Live Score: भारतीय महिला टीम और जिंबाब्वे महिला टीम के पबीज आज तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रायपुर में होगा। हरमनप्रीत कौर के कप्तानी छोड़ने के बाद टीम इंडिया स्मृति मंधाना के रूप में नए लीडर के साथ मैदान पर उतरेगी। मंधाना की नजर पूर्णकालिक कप्तान के रूप में जीत के साथ शुरूआत करने पर होगी।

मंधाना के लिए कप्तानी कोई नई बात नहीं होगी। वो हरमन की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की कमान संभाल चुकी हैं। उन्होंने भारत के लिए 18 टी20 और चार वनडे मुकाबलों में कप्तानी की है। उन्होंने 18 टी20 और चार वनडे मुकाबलों में टीम की कमान संभाली है। इस दौरान टीम ने 11 टी20 और सभी वनडे जीते हैं।