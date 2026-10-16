Ind W vs Zim W 1st T20 Live Score: स्मृति मंधाना का कप्तानी डेब्यू, रायपुर से होगी टीम इंडिया के नए युग की शुरुआत
IND-W vs ZIM-W 1st T20I Live: भारत और जिंबाब्वे के बीच पहला टी20 आज रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम स्मृति मंधाना के रूप में नई कप्तान के साथ मैदान पर उतेरगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Women vs Zimbabwe Women 1st T20I Live Score: भारतीय महिला टीम और जिंबाब्वे महिला टीम के पबीज आज तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला रायपुर में होगा। हरमनप्रीत कौर के कप्तानी छोड़ने के बाद टीम इंडिया स्मृति मंधाना के रूप में नए लीडर के साथ मैदान पर उतरेगी। मंधाना की नजर पूर्णकालिक कप्तान के रूप में जीत के साथ शुरूआत करने पर होगी।
मंधाना के लिए कप्तानी कोई नई बात नहीं होगी। वो हरमन की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की कमान संभाल चुकी हैं। उन्होंने भारत के लिए 18 टी20 और चार वनडे मुकाबलों में कप्तानी की है। उन्होंने 18 टी20 और चार वनडे मुकाबलों में टीम की कमान संभाली है। इस दौरान टीम ने 11 टी20 और सभी वनडे जीते हैं।
Ind W vs Zim W Live Scorecard Updates: भारत-जिंबाब्वे का स्क्वाड
भारतीय महिला टीम का स्क्वाड: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना (कप्तान), हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कामलिनी, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, मिन्नू मणी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, अनुष्का शर्मा, जिंतीमनी कलिता, निकी प्रसाद, प्रेमा रावत।
जिंबाब्वे महिला टीम का स्क्वाड: केलिस नधलोवू, बिलव्ड बीजा, चिपों मुगेरी-तिरीपानो, चिएद्जा धुरुरु (विकेटकीपर), न्याशा ग्वान्ज़ुरा, जोसेफिन नकोमो (कप्तान), मोडेस्टर मुपाचिक्वा, शार्ने मेयर्स, लोरिन फिरी, फ्रांसिस्का चिपरे, कुदजई चिगोरा, नोम्वेलो सिबांदा, ओलिंडर चारे, मिशेल मावुंगा, तेंदई माकुशा।
Ind W vs Zim W 1st T20 Live Score: स्मृति मंधाना के लिए आज का मैच बेहद खास
स्मृति मंधाना के लिए आज का मैच बहुत खास है। वो पहली बार फुल टाइम कप्तान के तौर पर मैदान पर उतरेंगी। इस सीरीज से पहले उन्हें हरमनप्रीत कौर की जगह टीम की कमान सौंपी गई थी।
Ind W vs Zim W 1st T20 Live Score: भारत-जिंबाब्वे के बीच आज पहला टी20
भारत और जिंबाब्वे महिला टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज से होगा। पहला मैच शाम सात बजे से रायपुर में खेला जाएगा।