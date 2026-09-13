IND W vs SL W Final Live: क्रांति गौड़ ने श्रीलंका को दिया पहला झटका, इमेशा दुलानी को किया बोल्ड
Women's Asia Cup 2026 Final Live Updates: महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने हैं। भारत ने मैच में पहले बैटिंग करने का फैसला किया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Women vs Sri Lanka Women, Asia Cup 2026 Final LIVE: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की थी। दूसरी तरफ श्रीलंका ने पाकिस्तान को रौंदा था। भारत अपना दो साल पुराना हिसाब भी श्रीलंका से चुकता करना चाहेगा। 2024 के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को हराया था और अब टीम इंडिया इस बार जीत हासिल करना चाहेगी।
IND W vs SL W Final Live: क्रांति गौड़ ने श्रीलंका को दिया पहला झटका
क्रांति गौड़ ने पहले ही ओवर में श्रीलंका को पहला झटका दिया। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर इमेशा दुलानी को बोल्ड किया। दुलानी ने 1 चौके की मदद से 4 गेंदों पर 4 रन बनाए।
India Women vs Sri Lanka Final 2026 Live: भारत ने बनाए 183 रन
महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के लिए शेफाली वर्मा (68) और स्मृति मंधाना (59) ने अर्धशतक लगाया। दोनों की फिफ्टी के दम पर भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना लिए हैं।
IND W: 183/5 (20)
Bharti Fulmali: 2*(3)
Gunalan Kamalini: 15*(5)
IND W vs SL W Final Live Score: भारत की आधी टीम लौटी पवेलियन
महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने तूफानी शुरुआत की लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया ने लगातार विकेट गंवाए हैं। भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई है। कप्तान हरमनप्रीत कौर एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहीं। वे 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गईं। उनके बाद दीप्ति शर्मा 5 रन बनाकर रन आउट हो गईं।
IND W: 167/5 (19)
Bharti Fulmali: 0*(0)
Gunalan Kamalini*
IND W vs SL W Final Live Score: ऋचा घोष हुईं आउट
महिला एशिया कप 2026 में भारत को तीसरा झटका लगा है। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बाद ऋचा घोष भी आउट हो गईं हैं। घोष 13 गेंदों पर 17 रन ही बना सकीं। उन्हें श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू ने मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया है।
IND W: 160/3 (17.1)
Harmanpreet Kaur: 13*(12)
Deepti Sharma*
India Women vs Sri Lanka Final 2026 Live: स्मृति मंधाना हुईं आउट
महिला एशिया कप में भारत को दूसरा झटका लगा है। स्मृति मंधाना शानदार फिफ्टी जड़ने के बाद रन आउट हो गई हैं। इससे पहले भारत ने शेफाली वर्मा के रूप में पहला विकेट गंवाया था। मंधाना 39 गेंदों पर 59 रन बनाकर आउट हुईं।
IND W: 132/2
Harmanpreet Kaur: 2*(4)
Richa Ghosh*
India Women vs Sri Lanka Final 2026 Live: शेफाली वर्मा तूफानी पारी खेलकर आउट
महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत को पहला झटका लगा है। शेफाली वर्मा तूफानी अर्धशतक लगाने के बाद आउट हो गई हैं। शेफाली 39 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हो गई हैं। उन्हें चामुडी प्रबोदा ने मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया है।
IND W: 129/1 (12.5)
Smriti Mandhana: 58*(38)
Harmanpreet Kaur*
IND W vs SL W Final Live Score: स्मृति मंधाना का अर्धशतक पूरा
श्रीलंका के खिलाफ महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में स्मृति मंधाना ने अर्धशतक ठोक दिया है। उन्होंने 35 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की। भारत ने अब तक कोई विकेट नहीं गंवाया है और 100 रनों के आंकड़े को भी पार कर लिया है।
IND W: 113/0 (11)
Shafali Verma: 61*(31)
Smriti Mandhana: 50*(35)
IND W vs SL W Final Live Score: भारत के 100 रन पूरे
महिला एशिया कप 2026 में भारत के 100 रन पूरे हो गए हैं। टीम इंडिया ने 11वें ओवर में इस आंकड़े को पार किया है। भारत ने अब तक कोई विकेट नहीं गंवाया है। टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं।
IND W: 113/0 (11)
Shafali Verma: 61*(31)
Smriti Mandhana: 50*(35)
Women's Asia Cup 2026 Final Live Score: शेफाली वर्मा ने ठोकी तूफानी फिफ्टी
महिला एशिया कप 2026 फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की है। उन्होंने 24 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया है। शेफाली की ये टी20 इंटरनेशनल में 21वीं फिफ्टी है। शेफाली इसी के साथ महिला टी20 एशिया कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं।
Women's Asia Cup 2026 Final Live Score: भारत का अर्धशतक हुआ पूरा
महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। भारत ने 5 ओवरों में 50 रन पूरे कर लिए हैं और टीम इंडिया ने कोई विकेट गंवाया नहीं है। भारत के लिए सलामी बल्लेबाजी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं।
IND W: 57/0 (6)
Smriti Mandhana: 19*(17)
Shafali Verma: 38*(19)
India Women vs Sri Lanka Women Live Score: भारत की ताबड़तोड़ शुरुआत
महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ ताबड़तोड़ शुरुआत की है। टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की है।
IND W: 35/0 (4)
Smriti Mandhana: 17*(11)
Shafali Verma: 18*(15)
India Women vs Sri Lanka Women Live Score: भारत की बल्लेबाजी शुरू
महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी है।
IND W vs SL W Final Live Score: मोहसिन नकवी के पहुंचने की उम्मीद
महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में एशिया क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी के पहुंचने की पूरी संभावना है। अगर वे यहां पर आते हैं और टीम इंडिया जीतती है, तो देखना होगा कि क्या हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम उनके हाथों से ट्रॉफी लेगी। इससे पहले 2025 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने को इनकार कर दिया था।
IND W vs SL W Final Live Score: श्रीलंका की प्लेइंग-11
चमारी अथापथु (कप्तान), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या।
India Women vs Sri Lanka Women Live Score: भारत की प्लेइंग-11
स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा।
India Women vs Sri Lanka Women Live Score: भारत ने जीता टॉस
महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है। प्रतिका रावल को बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह कामिलिनि को मौका मिला है।
Women's Asia Cup 2026 Final Live: मोहसिन नकवी कर सकते हैं ड्रामा
भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। फाइनल मैच में एशिया क्रिकेट काउंसि और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के आने की संभावना है। अगर भारतीय टीम जीतती है, तो उनके हाथों से टीम इंडिया ट्रॉफी लेने से इनकार कर सकती है। इससे पहले एशिया कप 2025 में भी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने ट्रॉफी नहीं ली थी।
Women's Asia Cup 2026 Final Live: श्रीलंका से हिसाब बराबर करना चाहेगी टीम इंडिया
भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2024 का फाइनल मुकाबला खेला गया था। श्रीलंका ने उस मुकाबले में जीत हासिल की थी और भारत को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर उस हिसाब को बराबर करना चाहेंगी।
IND W vs SL W Live Score: भारतीय महिला टीम
स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाली, प्रेमा रावत, श्री चरणानी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, गुनालन कमलिनी।
IND W vs SL W Live Score: श्रीलंका महिला टीम
चमारी अटापट्टू (कप्तान), इमेशा दुलानी, संजना कविंदी, हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), सुगंधिका कुमारी, चामुदी प्रबोदा, मिताली अयोध्या, विशमी गुणरत्ने, देवमी विहंगा, काव्या कविंदी, चेतना विमुक्ति।
IND W vs SL W Live Score: लाइव ब्लॉग
भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप के फाइनल के लिए दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात के 8 बजे से शुरू होगा। इसके लिए टॉस आधे घंटे पहले यानी 7:30 बजे होगा।