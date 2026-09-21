स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs SL W Final Live Score: हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया से एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल की उम्मीद है। भारतीय टीम का सामना चमारी अटापट्टू की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम से होना है। भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। दूसरी तरफ श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल वाले मैच में एंट्री मारी है।

एशियन गेम्स से पहले एशिया कप 2026 खेला गया था, जहां पर फाइनल में यही दोनों टीमें आमने-सामने थीं। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ एकतरफा मैच में 72 रनों से जीत हासिल की थी और रिकॉर्ड आठवीं बार खिताब जीता। अब उसी कारनामे को एक बार फिर भारतीय महिला टीम दोहराना चाहेगी।