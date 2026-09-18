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IND W vs JPN W Live Score: लगातार आउट हो रही हैं जापान की बल्लेबाज, दो ओवरों में खोया तीसरा विकेट 

India vs Japan Live Match Updates: एशियन गेम्स-2026 में आज चौथा क्वार्टर फाइनल होगा जिसमें भारत का सामना जापान से है। 

By Abhishek Upadhyay Fri, 18 Sep 2026 11:42 AM (IST)
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स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशियन गेम्स-2026 में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना जापान से होना है। ये मैच एशियन गेम्स का चौथा क्वार्टर फाइनल है। बीते रविवार को एशिया कप का खिताब अपने नाम करने वाली हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम गोल्ड की प्रबल दावेदारों में से एक है। भारत के मुकाबले जापान मजबूत टीम नहीं है। वह चीन के नाम वापस लेने के कारण उसे सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है, लेकिन ये मैच उसके लिए आसान नहीं रहने वाला है। 

18 Sept 202611:48:41 AM

Ind w vs Jpn W Live Score: जापान का आठवां विकेट भी गिरा


श्रीचरणी ने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर अकारी निशिमुरा को भारती फूलमाली के हाथों कैच करा भारत को आठवीं सफलता दिला दी। ये बल्लेबाज नौ गेंदों पर दो रन ही बना सकीं।

JPN- 56/8

18 Sept 202611:44:46 AM

Ind vs Jpn Live Score: जापान ने खोया सातवां विकेट

जापान ने अपना सातवां विकेट खो दिया है। देखा जाए तो ये इसका पिछले दो ओवरों में गिरा तीसरा विकेट है। इस बार अहिल्या चंदेला रन आउट हो गईं। 

JPN- 52/7

18 Sept 202611:42:28 AM

Ind vs Jpn Quarterfinal Live Score: जापान का छठा विकेट गिरा


17वें ओवर की चौथी गेंद पर कोटो रन लेने की जल्दबाजी में रन आउट हो गईं और इसी के साथ जापान ने अपना छठा विकेट खो दिया। 

18 Sept 202611:38:19 AM

Ind vs Jpn Live Cricket Score: शेफाली ने दिलाई एक और सफलता

शेफाली ने भारत को एक और सफलता दिला दी है। 17वें ओवर की तीसरी गेगं पर काटो को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच करा दिया। वह सिर्फ तीन रन ही बना सकीं।

JPN- 51/5

18 Sept 202611:35:20 AM

Ind W vs Jpn W Live Cricket Score: जापान का एक और विकेट गिरा

15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत को एक और सफलता मिल गई। शेफाली वर्मा ने सलामी बल्लेबाज काटो को आउट कर दिया। उन्होंने 47 गेंदों पर 25 रन बनाए।

JPN- 46-4

18 Sept 202611:32:09 AM

India vs Japan Live Match: दीप्ति को मिली सफलता

12वें ओवर की आखिरी गेंद पर दीप्ति ने एरिका ओडा को आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिला दी है। जापान की बल्लेबाजी काफी धीमी चल रही है और ऐसे में विकेट का गिरना उसके लिए नुकसान दायक है.

JPN- 33-3

18 Sept 202611:30:06 AM

Ind W vs Jpn W Live Scorecard: हैट्रिक से चूकीं श्रीचरणी

सातवां ओवर लेकर आईं श्रीचरणी ने दूसरी और तीसरी गेंद पर दो विकेट लिए और अगली गेंद पर वह हैट्रिक पर थीं, लेकिन पूरी नहीं कर सकीं। 

18 Sept 202611:04:14 AM

India vs Japan Live Match Score: श्रीचरणी ने भारत को दिलाई सफलता

सातवां ओवर लेकर आईं श्रीचरणी ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार दो विकेट लेकर भारत को खुश कर दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने इवासाकी और फिर अगली गेंद पर यानागिडा को आउट कर दिया।

18 Sept 202610:59:16 AM

Ind w vs Jpn W Live Score: पावरप्ले खत्म

पावरप्ले खत्म हो गया है। देखा जाए तो ये एक तरह से जापान के नाम रहा क्योंकि उसने विकेट नहीं खोया। हालांकि, इस टीम के खाते में रन सिर्फ 24 ही आए हैं। 

18 Sept 202610:57:57 AM

Ind vs Jpn Live Score: जापान खुश, भारत परेशान

उम्मीद थी कि भारतीय टीम शुरुआती ओवरों में ही जापान के एक-दो विकेट ले लेगी, लेकिन पांचवें ओवर तक ऐसा हो नहीं सका। जापान ने धीमी लेकिन सधी हुई शुरुआत की है और 21 रन बना लिए हैं। ये उसके लिए बेहतर शुरुआत कही जा सकती है।

हारूना इवासाकी - 9
अकारी निशिमुरा - 9

18 Sept 202610:50:19 AM

Ind vs Jpn Quarterfinal Live Score: जापान की पारी शुरू


जापान की पारी शुरू हो गई है। हारूना इवासाकी और अकारी निशिमुरा ओपनिंग कर रही हैं और भारत की तरफ से पहला ओवर क्रांति गौड़ कर रही हैं। 

18 Sept 202611:00:54 AM

Ind vs Jpn Live Cricket Score: जापान की प्लेइंग-11

माई यानागिडा (कप्तान), हारना इवाकासी, अकारी निशिमुरा कानो (विकेटकीपर), एरिका ओडा, अहिल्या चांदेल, शिमाको काटो, आयाका काटो, आयुमी फुजीकावा, हिनासे गोटो, एरिका टोगुची, नोनोहा यासुमोटो। 

18 Sept 202610:17:39 AM

Ind W vs Jpn W Live Cricket Score: भारतीय टीम की प्लेइंग-11

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, भारती फूलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, श्रेयांका पाटिल, श्रीचरणी, नंदनी, क्रांति गौड़। 

18 Sept 202610:04:34 AM

India vs Japan Live Match: भारत ने जीता टॉस

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 

18 Sept 202610:03:54 AM

Ind W vs Jpn W Live Scorecard: पहली बार होगी टक्कर

भारत और जापान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच ये मैच इन दोनों की पहली भिड़ंत है। इस मैच से पहले दोनों टीमें कभी भी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं खेलीं। 

18 Sept 20269:13:51 AM

India vs Japan Live Match Score: जापान के लिए मुश्किल

जापान विश्व क्रिकेट में बड़ी टीम नहीं है। ऐसे में उसके सामने टीम इंडिया काफी मजबूत नजर आ रही है। जापान के लिए ये मैच आसान नहीं रहने वाला है। हालांकि, उसे इस मैच से सीखने के लिए काफी कुछ मिलेगा। 

18 Sept 20269:11:22 AM

Ind w vs Jpn W Live Score: टीम इंडिया में आत्मविश्वास

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली ये टीम आत्मविश्वास से भरी है क्योंकि हाल ही में उसने एशिया कप पर कब्जा किया है। बीते रविवार को भारत ने श्रीलंका को मात दे ये ट्रॉफी उठाई थी और अब उसी फॉर्म को वह एशियन गेम्स में भी जारी रखना चाहेगी। 

18 Sept 20269:09:56 AM

Ind vs Jpn Live Score: टीम इंडिया करेगी शुरुआत

भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। जापान के खिलाफ उसे अपना पहला मैच खेलना है जो चौथा क्वार्टर फाइनल है। भारत इन खेलों में गोल्ड मेडल की दावेदार है। 