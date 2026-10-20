IND W vs ZIM W 3rd T20I Live Score: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला
India vs Zimbabwe 3rd T20I: भारत और जिंबाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रायपुर में खेला जाना है। मैच में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Women vs Zimbabwe Women Live Updates: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिंबाब्वे के बीच तीसरा टी20 मैच रायपुर में खेला जाना है। भारत ने पहले दो मैचों में जीत हासिल कर सीरीज को अपने नाम कर लिया है। अब स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम जिंबाब्वे का सूपड़ा साफ करना चाहेगी।
IND W vs ZIM W Live Score: जिंबाब्वे की प्लेइंग-11
केलिस नधलोवु, बिलव्ड बिजा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, शार्ने मेयर्स, जोसेफिन नकोमो (कप्तान), न्याशा ग्वानज़ुरा, मोडेस्टर मुपाचिकवा (विकेटकीपर), कुदजई चिगोरा, लोरिन फिरी, तेंडाई मकुशा, नोमवेलो सिबांडा।
IND W vs ZIM W Live Score: भारत की प्लेइंग-11
शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना (कप्तान), अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़, प्रेमा रावत।
IND W vs ZIM W Live Score: भारत ने जीता टॉस
जिंबाब्वे महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ रायपुर में होने वाले तीसरे टी20 मैच में भारत ने टॉस जीत लिया है। टीम इंडिया की कप्तान स्मृति मंधाना ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।
India vs Zimbabwe 3rd T20I: भारतीय महिला टीम
शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना (कप्तान), अनुष्का शर्मा, हरमनप्रीत कौर, निकी प्रसाद, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणानी, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, प्रेमा रावत, जिन्तिमणि कलिता, मिन्नू मणि।
India vs Zimbabwe 3rd T20I: जिम्बाब्वे महिला टीम
केलिस नधलोवु, बिलव्ड बिजा, चिपो मुगेरी-तिरिपानो, शार्ने मेयर्स, जोसेफिन नकोमो (कप्तान), न्याशा ग्वानज़ुरा, मोडेस्टर मुपाचिक्वा (विकेटकीपर), मिशेल मावुंगा, फ्रांसिस्का चिपारे, ओलिन्दर चारे, तेंदई मकुशा, कुदज़ई चिगोरा, लोरिन फिरी, नोमवेलो सिबांडा, चिएड्जा धुरुरू।
India vs Zimbabwe 3rd T20I: लाइव ब्लॉग
भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिंबाब्वे महिला टीम के बीच होने वाले तीसरे टी20 मैच के लिए लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रायपुर में खेला जाना है। मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम के 7 बजे से होगी।