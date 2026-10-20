IND W vs ZIM W 3rd T20I Live Score: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Women vs Zimbabwe Women Live Updates: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिंबाब्वे के बीच तीसरा टी20 मैच रायपुर में खेला जाना है। भारत ने पहले दो मैचों में जीत हासिल कर सीरीज को अपने नाम कर लिया है। अब स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम जिंबाब्वे का सूपड़ा साफ करना चाहेगी।