IND vs WI 3rd ODI LIVE: क्लीन स्वीप पर भारत की नजर, बड़े बदलाव के साथ उतरेगी गिल की सेना
IND vs WI 3rd ODI LIVE: भारतीय टीम आज तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज से टकराएगी तो कप्तान शुभमन गिल की नजर क्लीन स्वीप पर होगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs West Indies 3rd ODI LIVE: पहले 2 वनडे 8-8 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम आज तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज से टकराएगी तो कप्तान शुभमन गिल की नजर क्लीन स्वीप पर होगी।
दूसरी ओर मेहमान टीम आत्मसम्मान के लिए इस मैच को हर हार में जीतना चाहेगी। मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के PCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड A में खेला जाएगा। आज भारतीय प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं।
India vs West Indies 3rd ODI: भारतीय टीम
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जड़ेजा, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, अंशुल कंबोज।
IND vs WI 3rd ODI Live: वेस्टइंडीज टीम
जॉन कैंपबेल, केसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडन सील्स, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, मैथ्यू फोर्ड, ज्वेल एंड्रयू।
India vs West Indies Live: लाइव ब्लॉग
दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इस मुकाबले से जुड़ी सभी अपडेट आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली हैं।