स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। India vs West Indies 3rd ODI LIVE: पहले 2 वनडे 8-8‍ विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम आज तीसरे मुकाबले में वेस्‍टइंडीज से टकराएगी तो कप्‍तान शुभमन गिल की नजर क्‍लीन स्‍वीप पर होगी।

दूसरी ओर मेहमान टीम आत्‍मसम्‍मान के लिए इस मैच को हर हार में जीतना चाहेगी। मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के PCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड A में खेला जाएगा। आज भारतीय प्‍लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं।