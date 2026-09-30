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India vs West Indies Live Score: वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी शुभमन गिल की सेना

IND vs WI 2nd ODI LIVE: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच गुवाहाटी में खेला जाना है। टीम इंडिया ने पहले मैच में जीत हासिल की थी और अब दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी।

By Praveen Kumar Mishra Wed, 30 Sep 2026 12:17 PM (IST)
IND vs WI: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज लाइव

IND vs WI: इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज लाइव

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs West Indies 2nd ODI LIVE Updates: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे मैच गुवाहाटी में खेला जाना है। पहले मैच में भारत ने विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक के दम पर जीत हासिल की थी। अब टीम इंडिया की नजर दूसरे मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी।

पहले मैच में रोहित शर्मा को शुरुआत मिली थी लेकिन वे बड़ा स्कोर नहीं बना सके थे। ऐसे में रोहित से इस मुकाबले में बड़े स्कोर की उम्मीद होगी। अगर पिच की बात करें, तो गुवाहाटी का विकेट आमतौर पर सपाट होता है और बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करना आसान होता है।

30 Sept 202612:17:31 PM

India vs West Indies: 8 विकेट से जीता था भारत

वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे को भारत ने 8 विकेट से जीता था। मेहमान टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 295 रन बनाए। 296 रन के टारगेट को भारत ने 42वें ओवर में ही चेज कर लिया था। शुभमन गिल और विराट कोहली ने शतक लगाया था। 

30 Sept 202611:24:45 AM

India vs West Indies Live Cricket Score: भारतीय टीम का स्क्वाड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, ध्रुव जुरेल।

30 Sept 202611:20:44 AM

India vs West Indies Live Cricket Score: वेस्टइंडीज टीम का स्क्वाड

जॉन कैंपबेल, ज्वेल एंड्रयू, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर), आमिर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, कीमो पॉल, शमार जोसेफ, विटेल लॉज।

30 Sept 202611:20:14 AM

India vs West Indies Live Cricket Score: लाइव ब्लॉग

भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच के लिए दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाना है। मुकाबले के लिए टॉस आधे घंटे पहले यानी 1:30 बजे होगा। भारत ने पहले मैच में जीत हासिल की थी और अब नजरें दूसरे वनडे में जीत पर होंगी।