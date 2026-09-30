India vs West Indies Live Score: वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी शुभमन गिल की सेना

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs West Indies 2nd ODI LIVE Updates: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा वनडे मैच गुवाहाटी में खेला जाना है। पहले मैच में भारत ने विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक के दम पर जीत हासिल की थी। अब टीम इंडिया की नजर दूसरे मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी।

पहले मैच में रोहित शर्मा को शुरुआत मिली थी लेकिन वे बड़ा स्कोर नहीं बना सके थे। ऐसे में रोहित से इस मुकाबले में बड़े स्कोर की उम्मीद होगी। अगर पिच की बात करें, तो गुवाहाटी का विकेट आमतौर पर सपाट होता है और बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करना आसान होता है।