India vs West Indies Live: तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा पहला वनडे, थोड़ी देर में होगा टॉस

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। IND vs WI 1st ODI Live Score Updates: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच आज से 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में सभी की नजर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेंगी। साथ ही ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भी वापसी हो रही है।