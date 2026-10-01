Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
LIVE BLOG

IND vs SL Live Score: अभिषेक शर्मा के बाद संजू सैमसन सस्‍ते में आउट, भारत को लगा दूसरा झटका

India vs Sri Lanka Semi-Final Live Updates: 20वें एशियन गेम्‍स में क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से हो रहा है। 

By Rajat Gupta Thu, 01 Oct 2026 10:14 AM (IST)
एशियन गेम्‍स 2026

एशियन गेम्‍स 2026

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। India vs Sri Lanka, 2nd Semi-Final Live: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्‍स में क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से हो रहा है। यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है। श्रीलंका के कप्‍तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है।इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटाएगी, वहीं हारने वाली टीम बांग्‍लादेश से ब्रॉन्‍ज मेडल मैच खेलेगी। पाकिस्‍तान टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। 

1 Oct 202610:08:13 AM

IND vs SL Live Score: भारत को लगा पहला झटका

पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने सिक्‍स लगाया। अगली ही गेंद पर वह कैच आउट हो गए। अभिषेक ने 3 गेंदों का सामना किया और 7 रन बनाए। अब वैभव का साथ देने के लिए संजू सैमसन क्रीज पर आए हैं। 

1 Oct 202610:04:42 AM

India vs Sri Lanka Live Scorecard: सलामी जोड़ी मैदान पर

टॉस गंवाने के बाद भारतीय सलामी जोड़ी पहले बल्‍लेबाजी करने उतर चुकी है। वैभव सूर्यवंशी का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए हैं। वैभव के चौके की मदद से भारत ने पहले ओवर में 6 रन बनाए। 

1 Oct 20269:43:39 AM

IND vs SL Live Score: भारत की प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह।

1 Oct 202610:02:14 AM

India vs Sri Lanka Live Scorecard: टॉस अपडेट

श्रीलंका के कप्‍तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। ऐसे में भारतीय टीम पहले बल्‍लेबाजी करती हुई नजर आएगी। जापान के खिलाफ आराम करने वाले जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। 

1 Oct 20269:09:30 AM

India vs Sri Lanka, 2nd Semi-Final Live: भारतीय टीम

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम। 

1 Oct 20269:07:50 AM

Ind vs SL Asian Games 2026 Live Score: श्रीलंका टीम

एशेन बंडारा, लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), नुवानिदु फर्नांडो, सहान अराचिगे (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुशान हेमंथा, बिनुरा फर्नांडो, विजयकांत वियास्कंथ, नुवान तुषारा, थारिंडु रत्नायके, वनुजा सहन, सोहन डी लिवरा, गरुका संकेथ। 

1 Oct 20269:07:34 AM

India vs Sri Lanka Live Cricket Score: लाइव ब्‍लॉग 

दैनिक जागरण के लाइव ब्‍लॉग में आपका स्‍वागत है। एशियन गेम्‍स 2026 में क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और श्रीलंका की भिड़ंत होगी। इस मैच से जुड़ी सभी अपडेट आपको इस ब्‍लॉग में मिलने वाली हैं।