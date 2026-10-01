स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। India vs Sri Lanka, 2nd Semi-Final Live: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्‍स में क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से हो रहा है। यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है। श्रीलंका के कप्‍तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है।इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटाएगी, वहीं हारने वाली टीम बांग्‍लादेश से ब्रॉन्‍ज मेडल मैच खेलेगी। पाकिस्‍तान टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है।