IND vs SA 1st T20 Live Score: कटक में शुरू होगा धूम-धड़ाका, विजयी क्रम जारी रखने उतरेगी टीम इंडिया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। पहला मैच कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारत की टी20 टीम शानदार फॉर्म में है और लगातार सीरीज पर सीरीज जीतती हुई आ रही है। इस बार भी उसकी कोशिश यही होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका को हल्के में लेना उसे भारी पड़ सकता है।

भारत के लिए राहत की बात ये है कि शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या फिट होकर वापस आ गए हैं जिससे टीम मजबूत होगी, लेकिन सभी की नजरें अभिषेक शर्मा पर होंगी जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।