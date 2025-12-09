IND vs SA 1st T20 Live Score: कटक में शुरू होगा धूम-धड़ाका, विजयी क्रम जारी रखने उतरेगी टीम इंडिया
IND vs SA 1st T20 Live Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच आज कटक के बारबाती स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों ही टीमें इस मैच को जीत सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। पहला मैच कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारत की टी20 टीम शानदार फॉर्म में है और लगातार सीरीज पर सीरीज जीतती हुई आ रही है। इस बार भी उसकी कोशिश यही होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका को हल्के में लेना उसे भारी पड़ सकता है।
भारत के लिए राहत की बात ये है कि शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या फिट होकर वापस आ गए हैं जिससे टीम मजबूत होगी, लेकिन सभी की नजरें अभिषेक शर्मा पर होंगी जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं।
IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की मुश्किल चुनौती
भारत के लिए इस मैच और सीरीज में साउथ अफ्रीका को हल्के में लेना मुश्किल पैदा कर सकता है। इस टीम के पास टी20 के दिग्गज बल्लेबाजों के अलावा दमदार गेंदबाज भी हैं।
IND vs SA Live Score: अभिषेक शर्मा पर रहेंगी नजरें
इस सीरीज के साथ ही फैंस की नजरें एक बार फिर अभिषेक शर्मा पर टिक जाएंगी। अभिषेक अपनी तूफानी बैटिंग से दुनिया भर के गेंदबाजों में खौफ का नाम बन चुके हैं। साउथ अफ्रीका भी इस बात को काफी अच्छे से जानती है और इसलिए उनके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ उतरेगी।
IND vs SA Live Score: हार्दिक और गिल की वापसी
इस सीरीज के साथ ही हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। पांड्या को एशिया कप-2025 के फाइनल से पहले चोट लग गई थी। वहीं गिल कोलकाता टेस्ट मैच में चोटिल हो गए थे। दोनों फिट हैं और वापसी को तैयार हैं।
IND vs SA Live Score: पहला टी20 मैच आज
वनडे सीरीज के बाद भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें टी20 सीरीज में दम दिखाने को तैयार हैं। पहला टी20 मैच कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाना है। टी20 में हाल के समय में टीम इंडिया ने काफी शानदार खेल दिखाया है और इस सीरीज में भी उससे इसी प्रदर्शन को जारी रखने की उम्मीद है।