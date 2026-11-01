IND vs NZ 5th T20 Live Score: आखिरी मैच जीत विजयी अंत पर दोनों टीमों की नजरें
IND vs NZ 5th T20 Live Updates: चार मैचों के बाद टीम इंडिया सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बनाए हुए है। आखिरी मैच जीत दोनों टीमें सीरीज का विजयी अंत चाहेंगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का आज आखिरी मैच है जो हेमिल्टन के सेडन पार्क मैदान पर खेला जाना है। इस मैच को जीत दोनों टीमें सीरीज का विजयी अंत करना चाहेंगी। भारत ने शुरुआती तीन मैच जीत पहले ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है। वहीं, न्यूजीलैंड ने चौथा मैच जीत अपनी इज्जत बचाई। मेजबान टीम आखिरी मैच को जीत स्कोरलाइन बेहतर करने की कोशिश में होगी।
IND vs NZ Live Cricket Match Score: ग्लेन फिलिप्स बरसाएंगे रिकॉर्ड
चौथे मैच में शतक जमाने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स के पास आज कई सारे रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वह 56 रन बनाते हैं तो पांच मैचों की बाइलिटरेल टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।
New Zealand vs India, 5th T20I: वैभव को मिलेगा मौका?
ईशान किशन की चोट के कारण दूसरे और तीसरे मैच में खेलने वाले वैभव को चौथे मैच से बाहर कर दिया गया था। ऐसे में देखना होगा कि क्या पांचवें मैच में उनकी वापसी होती है या नहीं।
India vs New Zealand Live Match: सीरीज पर भारत का कब्जा
टीम इंडिया ने शुरुआती तीन मैच जीत सीरीज पर कब्जा पहले ही कर लिया है। हालांकि, उसकी कोशिश आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को हरा 4-1 से सीरीज जीतने पर होगी।
IND vs NZ 5th T20 Live Score: विजयी अंत पर नजरें
भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच है। इस मैच को जीत दोनों ही टीमें सीरीज का विजयी अंत करना चाहेंगी।