IND vs NZ 5th T20 Live Score: आखिरी मैच जीत विजयी अंत पर दोनों टीमों की नजरें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का आज आखिरी मैच है जो हेमिल्टन के सेडन पार्क मैदान पर खेला जाना है। इस मैच को जीत दोनों टीमें सीरीज का विजयी अंत करना चाहेंगी। भारत ने शुरुआती तीन मैच जीत पहले ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है। वहीं, न्यूजीलैंड ने चौथा मैच जीत अपनी इज्जत बचाई। मेजबान टीम आखिरी मैच को जीत स्कोरलाइन बेहतर करने की कोशिश में होगी।