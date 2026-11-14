IND vs NZ 5th ODI Live Score: न्यूजीलैंड ने जीती सिक्के की जंग, भारत की पहले बल्लेबाजी
New Zealand vs India 5th ODI Live Updates: तीसरा मैच बारिश के कारण रद होने और फिर चौथा मैच न्यूजीलैंड के जीतने के बाद सीरीज रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ी है जिसका नतीजा आज पांचवें मैच से निकलेगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। शुरुआती दो मैच जीत टीम इंडिया इस सीरीज में ड्राइवर सीट पर थी, लेकिन तीसरे मैच में बारिश ने खलल डाल मुकाबला रद करा दिया तो वहीं चौथे मैच में कीवी टीम ने ऐसा खेल दिखाया कि सीरीज में वापसी कर ली। अब उसके पास सीरीज को ड्रॉ पर खत्म करने का शानदार मौका है। वहीं, भारत के पास सीरीज जीतने का आखिरी मौका है। दोनों टीमें आखिरी यानी पांचवें वनडे में आज माउंट माउंगनुई के मैदान पर टकराएंगी।
न्यूजीलैंड ने चौथा मैच जीत इस सीरीज को रोमांचक बना दिया है। आखिरी मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम है और सीरीज के परिणाम के लिए भी, इसलिए दोनों टीमें अपनी जान लगा देंगी।
IND vs NZ LIVE: न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11
मिचेल सैंटनर (कप्तान), विल यंग, टिम सीफर्ट, निक कैली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, मिचेल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनेर, मैट फिशर, डैकब डफी।
IND vs NZ 5th ODI Live Updates: भारत की प्लेइंग-11
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर।
IND vs NZ LIVE: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने इस मैच में टॉस जीता है और गेंदबाजी का फैसला किया है। यह सीरीज में पहली बार है जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है।
IND vs NZ LIVE: यश ठाकुर को मिली डेब्यू कैप
पांचवें मैच में टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाज यश ठाकुर डेब्यू कर रहे हैं। वह गुरनूर बराड़ की जगह टीम में आए हैं। बराड़ को टेस्ट टीम में बुलाया गया है और इसी कारण ठाकुर को इस मैच में मौका मिल रहा है।
IND vs NZ 5th ODI Live Scorecard: जख्मी शेर है भारत
टीम इंडिया इस मैच में जख्मी शेर की तरह उतरेगी क्योंकि पिछले मैच में पूरी टीम महज 89 रनों पर ही ढेर हो गई थी और मैच हार गई थी। भारतीय बल्लेबाज उस हार का बदला लेने के लिए उतावले होंगे।
IND vs NZ 5th ODI Live Score: निर्णायक मुकाबला आज
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज है। यह मैच इस सीरीज का फैसला करेगा। न्यूजीलैंड यह सीरीज जीत तो नहीं सकती, लेकिन उसके पास ड्रॉ कराने का मौका है। वहीं, भारत चार मैचों के बाद 2-1 से आगे है और अगर वह यह मैच अपने नाम करता है तो सीरीज पर कब्जा जमा लेगा। सीरीज का तीसरा मैच बारिश के कारण रद हो गया था।