IND vs NZ 4th ODI Live Score: भारत ने पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, टीम में तीन बदलाव; कुलदीप की हुई वापसी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs New Zealand 4th ODI Live Updates: चौथे वनडे मैच के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीमें माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान में एक-दूसरे का सामना कर रही हैं। मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। अगर भारत चौथे वनडे मैच में जीत हासिल करता है, तो सीरीज भी अपने नाम कर लेगा।

चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए नियमित कप्तान शुभमन गिल उपलब्ध नहीं हैं। उनकी जगह श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं।