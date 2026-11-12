IND vs NZ 4th ODI Live Score: भारत ने पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला, टीम में तीन बदलाव; कुलदीप की हुई वापसी
New Zealand vs India, 4th ODI, Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच माउंट माउंगानुई में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs New Zealand 4th ODI Live Updates: चौथे वनडे मैच के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीमें माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान में एक-दूसरे का सामना कर रही हैं। मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। अगर भारत चौथे वनडे मैच में जीत हासिल करता है, तो सीरीज भी अपने नाम कर लेगा।
चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए नियमित कप्तान शुभमन गिल उपलब्ध नहीं हैं। उनकी जगह श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं।
IND vs NZ 4th ODI Live Scorecard: न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, मैथ्यू फिशर।
India vs New Zealand 4th ODI Live: भारत की प्लेइंग-11
रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह।
India vs New Zealand 4th ODI Live: भारत ने जीता टॉस
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले में नियमित कप्तान शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी कर रहे हैं।
IND vs NZ 4th ODI Live Score: न्यूजीलैंड टीम का स्क्वाड
विल यंग, फिन एलन, निक केली, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, मैट हेनरी, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल हे, ब्रेट रैंडेल।
IND vs NZ 4th ODI Live Score: भारतीय टीम का स्क्वाड
रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, कुमार कुशाग्र, यश ठाकुर।
IND vs NZ 4th ODI Live Score: लाइव ब्लॉग
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चौथे वनडे मैच के लिए दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बे ओवल में खेला जाना है। मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से होगी, जबकि इसके लिए टॉस 7 बजे होगा। पांच मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है।