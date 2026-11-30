स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs New Zealand 2nd Test Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरे टेस्ट का चौथा दिन है। न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए थे। उसके पास कुल 243 रन की बढ़त है। भारत की नजर चौथे दिन न्यूजीलैंड को जल्दी समेटने पर होगी। वहीं न्यूजीलैंड लगभग 400 की लीड हासिल कर खुद को सीरीज जीतने का मौका देना चाहेगा।