Ind vs NZ 2nd Test Day 4 Live Score: चौथे दिन का खेल शुरू, रचिन रवींद्र और डैरिल मिचेल क्रीज पर उतरे
India vs New Zealand Test Day 4 Live Updates: न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए थे। उसके पास 243 रन की बढ़त है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs New Zealand 2nd Test Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरे टेस्ट का चौथा दिन है। न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए थे। उसके पास कुल 243 रन की बढ़त है। भारत की नजर चौथे दिन न्यूजीलैंड को जल्दी समेटने पर होगी। वहीं न्यूजीलैंड लगभग 400 की लीड हासिल कर खुद को सीरीज जीतने का मौका देना चाहेगा।
Ind vs NZ Live Cricket Score: रचिन अर्धशतक के करीब
रचिन रवींद्र अर्धशतक के करीब हैं। वो 46 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। डैरिल मिचेल 5 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं।
Ind vs NZ 2nd Test Day 4 Live: न्यूजीलैंड के पास 243 रन की बढ़त
तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने तीन विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए थे। उसके पास कुल 243 रन की बढ़त है
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