IND vs NZ 2nd Test Day 1 Live: क्राइस्टचर्च में भारतीय टीम की अग्निपरीक्षा, 17 साल के सूखे को खत्म करना चाहेगी गिल की सेना
New Zealand vs India, 2nd Test, Day 1 Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट आज से क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया की नजर सीरीज जीतने पर होगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs New Zealand 2nd Test Day 1 Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला शुक्रवार से क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया था। वेलिंगटन में पिच ने बल्लेबाजों की काफी मदद की थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्राइस्टचर्च में पिच कैसा बर्ताव करती है।
भारतीय टीम इस मैदान पर सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच ही खेल रही है। इससे पहले साल 2020 में उसने हेगली ओवल मे मैच खेला था, जहां उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब उसकी नजर इस मैदान पर जीत का खाता खोल सीरीज अपने नाम करने पर होगी।
India vs New Zealand 2nd Test Live Score: पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल
पिच रिपोर्ट: पिच पर एक बार फिर काफी घास मौजूद है, लेकिन यह ऐसी सतह हो सकती है जो बाद में बल्लेबाजी के लिए आसान हो सकती है।
मौसम का हाल: मैच के शुरुआती तीन दिनों तक धूप खिली रहने का अनुमान है, लेकिन चौथे और पांचवें दिन बारिश की संभावना जताई गई है।
IND vs NZ Day 1 LIVE: भारत की नजर ऐतिहासिक सीरीज जीत पर
अगर भारत यह मैच जीत जाता है, तो वह न्यूजीलैंड में सिर्फ तीसरी बार टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगा। इससे पहले टीम इंडिया ने 1968 और 2009 में न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीती थी। बता दें कि 2009 के बाद से भारत ने न्यूजीलैंड की धरती पर एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है।
India vs New Zealand 2nd Test Live Score: भारत का स्क्वाड
केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़।
India vs New Zealand 2nd Test Live Scorecard: न्यूजीलैंड टीम का स्क्वाड
टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकल्स, रचिन रवींद्र, डैरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, विल यंग, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैथ्यू फिशर।
IND vs NZ Day 1 LIVE: लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत
सभी क्रिकेट फैंस को गूड मॉर्निंग। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैच से जुड़ी पल-पल की खबर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।