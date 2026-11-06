Ind vs Nz 2nd ODI Live Score: वेलिंगटन में भारत-न्यूजीलैंड की जंग, रिकी पोंटिंग के 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' पर विराट कोहली की नजर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में होगा। भारतीय टीम ने बुधवार को ऑकलैंड में हुए पहले वनडे को पांच विकेट से जीत लिया था। अब शुभमन गिल की टीम की नजर सीरीज जीत की तरफ एक और कदम बढ़ाने पर होगी। वहीं न्यूजीलैंड सीरीज को बराबर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। विराट कोहली ने पहले मैच में शानदार अर्धशतक जड़ा था। टीम को एक बार फिर उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी।