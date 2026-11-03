IND vs NZ 1st ODI LIVE Score: टी20 के बाद वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, एक्शन में होंगे RO-KO

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs NZ LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में हो रहा है। भारतीय टीम ने इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया था। अब उसकी नजर टी20 के बाद वनडे सीरीज जीतने पर भी होगी। फैंस के चहेते रोहित शर्मा और विराट कोहली एक्शन में दिखेंगे। फैंस को दोनों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।