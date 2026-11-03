IND vs NZ 1st ODI LIVE Score: टी20 के बाद वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, एक्शन में होंगे RO-KO
New Zealand vs India, 1st ODI, LIVE: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs NZ LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में हो रहा है। भारतीय टीम ने इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया था। अब उसकी नजर टी20 के बाद वनडे सीरीज जीतने पर भी होगी। फैंस के चहेते रोहित शर्मा और विराट कोहली एक्शन में दिखेंगे। फैंस को दोनों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
IND vs NZ 1st ODI live score: 13000 से सिर्फ 12 रन दूर कोहली
विराट कोहली पहले वनडे में इतिहास रच सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ 12 रन बनाने की जरुरत है। वो 12 रन बनाते ही वनडे क्रिकेट में 13000 रन पूरे कर लेंगे।
New Zealand vs India, 1st ODI, LIVE: सात बजे होगा टॉस
भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले की शुरूआत सुबह 7:30 बजे होगी। वहीं टॉस आधे घंटे पहले सुबह सात बजे होगा।
Ind vs NZ LIVE: न्यूजीलैंड का स्क्वाड
मिचेल सैंटनर (कप्तान), टिम साइफर्ट, हेनरी निकोल्स, टॉम लाथम, विल यंग, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, जैकब डफी, काइल जैमीसन, मैथ्यू फिशर, मैट हेनरी, ब्लेयर टिकनर, नाथन स्मिथ।
India vs New Zealand Scorecard: भारतीय टीम का स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ईशान किशन, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, नमन धीर।
IND vs NZ 1st ODI live score: लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैच से जुड़े पल-पल की खबर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।