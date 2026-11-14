IND U19 vs PAK U19 Final: भारत और चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होगा। यह हाई वोल्‍टेज मैच ओमान के अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है।

भारत को आर्यवीर सहवाग और ईशान सूद से दमदार प्रदर्शन की उम्‍मीद होगी। याद दिला दें कि पिछली बार एशिया कप फाइनल में पाकिस्‍तान ने भारत को 151 रन से मात देकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था। लक्ष्‍य रायचंदानी के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम की कोशिश रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब जीतने की होगी।

वैसे, भारतीय टीम को खिताब जीतने के लिए पुरानी हार के गम को भुलाना होगा। याद दिला दें कि भारत और पाकिस्‍तान के बीच मौजूदा एशिया कप के लीग मैच में भिड़ंत हुई थी। तब युवा टीम इंडिया को तीन विकेट की शिकस्‍त का सामना करना पड़ा था।