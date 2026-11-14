Ind U19 vs Pak U19 Final Live Score: भारत की रिकॉर्ड 9वें खिताब पर नजर, पाकिस्तान से होगा कड़ा मुकाबला
Pakistan U19 vs India U19, Final, Live Updates: भारत और चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। भारत की कोशिश 9वीं बार खिताब जीतने की होगी।
IND U19 vs PAK U19 Final: भारत और चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप का फाइनल मुकाबला बस कुछ ही देर में शुरू होगा। यह हाई वोल्टेज मैच ओमान के अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है।
भारत को आर्यवीर सहवाग और ईशान सूद से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। याद दिला दें कि पिछली बार एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 151 रन से मात देकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था। लक्ष्य रायचंदानी के नेतृत्व वाली भारतीय टीम की कोशिश रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब जीतने की होगी।
वैसे, भारतीय टीम को खिताब जीतने के लिए पुरानी हार के गम को भुलाना होगा। याद दिला दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा एशिया कप के लीग मैच में भिड़ंत हुई थी। तब युवा टीम इंडिया को तीन विकेट की शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
Pakistan vs India U19 Asia Cup Final: पाकिस्तान का दमदार प्रदर्शन
पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से मात देकर भारत से खिताबी मुकाबला तय किया। वैसे, लीग चरण में भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर हुई थी। तब जहूर खान की उम्दा पारी के दम पर पाकिस्तान ने भारत को 3 विकेट से मात दी थी। अब टीम इंडिया पिछली हार का हिसाब चुकता करना चाहेगी।
Ind U19 vs Pak U19 Final Live: भारत की आसान जीत
भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में 8 विकेट से मात देकर निर्णायक मुकाबले में जगह पक्की की। लक्ष्य रायचंदानी भारतीय अंडर-19 टीम के हीरो रहे, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 93 रन की उम्दा पारी खेली।
Ind U19 vs Pak U19 LIVE: खिताब की लड़ाई
भारत और पाकिस्तान की युवा टीम के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। पाकिस्तान की कोशिश तीसरी बार एशिया कप खिताब जीतने की होगी। वहीं, भारत रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब अपने नाम करना चाहेगा।