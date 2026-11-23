IND-A vs UAE Live Score: यूएई ने मारी टॉस की बाजी, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला
India A vs UAE Live Updates: इंडिया-ए और यूएई के बीच मुकाबला दोहा में खेला जाना है। टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में मैच में जीत दर्ज करनी होगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India A vs UAE, Asia Cup Rising Stars 2026 Live Updates: भारत-ए और यूएई के बीच एशिया कप राइजिंग स्टार्स में मुकाबला दोहा में खेला जाना है। टीम इंडिया के लिए इस मैच में सेमीफाइनल का टिकट दांव पर लगा हुआ है। भारतीय टीम को अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है, तो उसे हर हाल में जीत हासिल करनी होगी।
भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में नेपाल के खिलाफ 306 रनों से जीत हासिल की थी। इसके बाद दूसरे मैच में तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम को पाकिस्तान के हाथों 48 रनों से शिकस्त मिली। ऐसे में अब भारत के लिए यूएई के खिलाफ होने वाला मैच करो या मरो जैसा हो गया है। टीम इंडिया को अगर मैच में जीत मिलती है, तो वे सेमीफाइनल में जगह बना लेंगे।
India A vs UAE Live Scorecard: यूएई की प्लेइंग-11
बासिल हमीद (कप्तान), आर्यांश शर्मा, अंश टंडन, हरप्रीत सिंह, मुहम्मद शाहजाद, अफताब आलम, इथान डी सूजा, उद्दीश सूरी, इबरार अहमद, सिमरनजीत सिंह, जाहिर अली।
India A vs UAE Live Scorecard: इंडिया-ए की प्लेइंग-11
तिलक वर्मा (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेड्गे, शाहबाज अहमद, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान।
India A vs UAE Live Scorecard:भारत की पहले गेंदबाजी
यूएई के कप्तान ने इस मैच में टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इंडिया ए ने इस मैच में अपनी प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किए हैं। आयुष बडोनी, विप्रज निगम और प्रिंस यादव को बाहर कर प्रभसिमरन सिंह, अरशद खान और हर्ष दुबे को मौका दिया है।
India A vs UAE Live Scorecard: भारत की सेमीफाइनल पर नजर
पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद भारत के लिए ये मुकाबला वर्चुअल नॉकआउट की तरह हो गया है। टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यूएई की चुनौती से पार पाना होगा। तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहेगी।
IND A vs UAE Live Score: भारत-ए का स्क्वाड
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, हर्ष दुबे, प्रभसिमरन सिंह, तनुश कोटियान, अरशद खान।
IND A vs UAE Live Score: यूएई का स्क्वाड
आर्यांश शर्मा, अंश टंडन, हरप्रीत सिंह भाटिया, मुहम्मद शाहदाद, एम आफताब आलम (विकेटकीपर), बासिल हमीद (कप्तान), एथन डीसूजा, नूरुल्लाह अयोबी, उदिश सूरी, इबरार अहमद, मुहम्मद मोहसिन, सोहैब खान, ओमिद रहमान, जाहिद अली, अयान मिस्बाह, अवैस अली शाह।
IND A vs UAE Live Score: लाइव ब्लॉग
भारत और यूएई के बीच एशिया कप राइजिंग स्टार्स में होने वाले मुकाबले के लिए दैनिक जागरण के लाइव ब्लॉग में आप सभी पाठकों का स्वागत है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। मुकाबले के लिए टॉस आधे घंटे पहले यानी 11 बजे होगा। टीम इंडिया के लिए ये मैच नॉकआउट की तरह है।