स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India A vs UAE, Asia Cup Rising Stars 2026 Live Updates: भारत-ए और यूएई के बीच एशिया कप राइजिंग स्टार्स में मुकाबला दोहा में खेला जाना है। टीम इंडिया के लिए इस मैच में सेमीफाइनल का टिकट दांव पर लगा हुआ है। भारतीय टीम को अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है, तो उसे हर हाल में जीत हासिल करनी होगी।

भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में नेपाल के खिलाफ 306 रनों से जीत हासिल की थी। इसके बाद दूसरे मैच में तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम को पाकिस्तान के हाथों 48 रनों से शिकस्त मिली। ऐसे में अब भारत के लिए यूएई के खिलाफ होने वाला मैच करो या मरो जैसा हो गया है। टीम इंडिया को अगर मैच में जीत मिलती है, तो वे सेमीफाइनल में जगह बना लेंगे।