स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India-A vs Sri Lanka-A Semifinal Live Updates: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत-ए और श्रीलंका-ए के बीच मुकाबला दोहा में खेला जाना है। टीम इंडिया के लिए श्रीलंका की चुनौती आसान नहीं होने वाली है क्योंकि वे टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। दूसरी तरफ भारत को ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम अब सेमीफाइनल मुकाबले में जीत हासिल कर फाइनल का टिकट कटाना चाहेगी। यूएई के खिलाफ 52 गेंदों पर दोहरा शतक जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी से इस मुकाबले में भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी।