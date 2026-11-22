स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND A vs PAK A Live Score, Asia Cup Rising Stars: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें दोहा में एक-दूसरे का सामना करेंगी। भारत ने अपने पहले मैच में नेपाल को 306 रनों से रौंदा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यूएई को हराया था। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीतकर आ रही हैं।

पिछले एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। ऐसे में तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम इस बार उस हार का बदला लेना चाहेगी।