IND A vs Nepal Live Score: नेपाल के सामने बरसेंगे अभिषेक और वैभव, विजयी शुरुआत पर इंडिया-ए की नजरें
India A vs Nepal Live Scorecard Updates: नेपाल के लिए यह मैच आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि उसके सामने वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसे तूफानी बल्लेबाज उतरने वाले हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अभिषेक शर्मा की कप्तानी वाली इंडिया-ए की टीम आज से एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। पहले मैच में उसके सामने नेपाल है जिसकी कप्तानी संदीप लामिछाने कर रहे हैं। इंडिया-ए की टीम में अभिषेक के अलावा वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह जैसे स्टार हैं जो अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। 50 ओवरों के इस मैच में इन सभी से तूफानी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी।
IND A vs NEP Live Match: कुछ ही देर में होगा टॉस
कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह को उप-कप्तान बनाया गया है।
India A vs Nepal Live Scorecard: वैभव की बैटिंग का इंतजार
भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से अपनी तूफानी बैटिंग से खौफ पैदा किया है उससे उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ी है। न्यूजीलैंड दौरे पर वह टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन ज्यादा मौके नहीं मिले थे। ऐसे में अब फैंस को उम्मीद है कि वैभव इस टूर्नामेंट में ज्यादा एक्शन में होंगे।
IND A vs NEP Live Cricket Score: विजयी शुरुआत पर इंडिया-ए की नजरें
इंडिया-ए आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत नेपाल के खिलाफ करेगी। टीम की कोशिश जीत के साथ शुरुआत करने की होगी, लेकिन नेपाल को वह हल्के में नहीं ले सकती क्योंकि यह टीम उलटफेर करने का दम रखती है।