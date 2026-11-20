स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अभिषेक शर्मा की कप्तानी वाली इंडिया-ए की टीम आज से एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। पहले मैच में उसके सामने नेपाल है जिसकी कप्तानी संदीप लामिछाने कर रहे हैं। इंडिया-ए की टीम में अभिषेक के अलावा वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह जैसे स्टार हैं जो अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। 50 ओवरों के इस मैच में इन सभी से तूफानी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी।