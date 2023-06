नई दिल्ली, स्पोर्ट्स डेस्क। ICC Cricket World Cup Qualifier 2023: जिम्बाब्वे में खेले जा रहे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालीफायर के एक मुकाबले में ओमान ने यूएई को 5 विकेट से हराया। यह ओमान की लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के साथ ही ओमान ने सुपर-6 की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है।

ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर ओमान ने यूएई को 227 रनों के स्कोर पर रोक दिया। यूएई के सलामी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने 8-8 रन बनाए। वहीं, वृत्या अरविन्द ने 49 रन, रमीज शहजाद के 38 रन की पारी खेली।

आयान खान ने 52 गेंद पर नाबाद 58 रन की पारी खेली। आसिफ खान ने 27 रन का योगदान दिया। इसकी बदौलत यूएई ने सम्मानजनक स्कोर बनाया। ओमान की तरफ से जय ओडेड्रा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किया।

