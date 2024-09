Duleep trophy: इंडिया-सी की जीत में चमके मानव सुथर, इंडिया-डी को दी 4 विकेट से मात, श्रेयस-पडिक्कल के अर्धशतक फेल

India D are 236 all out!

A 7⃣-star performance from Manav Suthar who picks up 7⃣/4⃣9⃣

Manav Suthar led India C's fight after brisk fifties from Shreyas Iyer & Devdutt Padikkal

India C need 233 runs to win#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank

Scorecard ▶️ https://t.co/PcAyYzJ9W7

पहली पारी का हाल

इंडिया- डी ने इस मैच में पहल बल्लेबाजी की। पूरी टीम 164 रन ही बना सकी। इसके जवाब में इंडिया-सी भी बड़ा स्कोर हासिल नहीं कर सकी और 168 रनों पर ढेर हो गई। इंडिया-डी ने कप्तान अय्यर के 44 गेंदों पर 54 और पडिक्कल के 70 गेंदों पर 56 रनों की मदद से दूसरी पारी में 236 रन बनाए और इंडिया-सी को 233 रनों का टारगेट दिया जो उसने हासिल कर लिया।

