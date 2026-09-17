स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम अपनी बेहतर इंटरनेशनल रैंकिंग के आधार पर एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में पहुंच गई। गुरुवार को बांग्‍लादेश का सामना चीन की महिला टीम से होना था। हालांकि, गीली आउटफील्ड के कारण यह मैच रद हो गया।

आइची प्रान्त के निशिन शहर के कारोजी स्पोर्ट्स पार्क में होने वाला यह T20 मैच टॉस हुए बिना ही रद कर दिया गया। बांग्लादेश अभी ICC की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 10वें स्थान पर है, जबकि चीन 36वें स्थान पर है।

बांग्लादेश का सेमीफाइनल मुकाबला 20 सितंबर को होगा, जिसमें उसका सामना शुक्रवार को होने वाले भारत और जापान के बीच क्वार्टरफाइनल मैच की विजेता टीम से होगा। ऐसे में काफी हद तक संभावना है कि भारत और बांग्‍लादेश की महिला टीमों के बीच सेमीफाइनल में टक्‍कर होगी।

अगर भारत-जापान का मैच भी किन्‍हीं कारणों से नहीं होता है तो बेहतर रैंकिंग के चलते भारतीय टीम सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस प्रतियोगिता की मौजूदा चैंपियन है। टूर्नामेंट केवल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं।