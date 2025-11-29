BAN vs IRE: लिटन दास और परवेज हसन के दम पर बांग्लादेश ने आयरलैंड को पटका, बराबर की सीरीज 

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कप्तान लिटन दास के शतक और सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैन इमोन की शानदार पारी के दम पर बांग्लादेश ने शनिवार को दूसरे टी20 मैच में आयरलैंड को चार विकेट से हरा दिया। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट खोकर 170 रन बनाए। बांग्लादेश ने ये टारगेट दो गेंद पहले छह विकेट खोकर हासिल कर लिया।

इस मैच के साथ ही बांग्लादेश ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। पहला मैच आयरलैंड ने अपने नाम किया था और तीसरा मैच निर्णायक बन गया है। ये मैच जो जीतेगा वो सीरीज अपने नाम करेगा।

लिटन ने खेली कप्तानी पारी 171 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर तंजीद हसन सात रन बनाकर रन आउट हो गए। परवेज को फिर कप्तान का साथ मिला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी हुई। परवेज अपने अर्धशतक से सात रन दूर थे तभी गारेथ डेलनी ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। 28 गेंदों की अपनी पारी में परवेज ने पांच चौके और दो छक्कों की मदद से 43 रन बनाए। सैफ हसन ने कप्तान का साथ देकर टीम को 138 के स्कोर तक पहुंचाया। यहां मार्क एडेर ने लिटन की पारी पर फुलस्टॉप लगा दिया।

बांग्लादेशी कप्तान ने 37 गेंदों का सामना कर तीन चौके और इतने ही छक्के मार 57 रनों की पारी खेली। दो रन बाद हसन भी पवेलियन लौट लिए। उन्हें डेलनी ने आउट किया। हसन ने 17 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से 22 रन बनाए। तौहिद ह्रदोय (6), नुरूल हसन (5) के जल्दी आउट होने पर बांग्लादेश की टीम पर हार का संकट मंडराने लगा था, लेकिन मोहम्मद सैफुद्दीन ने सात गेंदों पर नाबाद 17 रन बना टीम को जीत दिलाई। उन्होंने दो चौके और एक छक्का मारा। उनके साथ मेहदी हसन तीन गेंदों पर छह रन बनाकर नाबाद रहे।

डगमगा गई आयरलैंड की पारी इससे पहले, पहली पारी खेलने उतरी आयरलैंड की टीम एक समय मजबूत स्कोर की तरफ जाती दिख रही थी, लेकिन उसका निचला क्रम फेल रहा जिससे टीम इससे महरूम रह गई। कप्तान पॉल स्टार्लिंग ने टिम टेक्टर के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े। ये रन दोनों ने 27 गेंदों पर जोड़े थे। 28वीं गेंद पर तंजीम हसन साकिब ने आयरलैंड के कप्तान को आउट कर दिया। उन्होंने 14 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्कों की मदद से 29 रन बनाए। टिम को नौवें ओवर की पहली गेंद पर मेहदी हसन ने अपना शिकार बनाया। उन्होंने 25 गेंदों पर चार चौके और दो छक्कों की मदद से 38 रनों की पारी खेली।